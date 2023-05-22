Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İlkokul öğrencilerinden “Deney ve Proje Sergisi”
Giriş Tarihi: 22.5.2023 10:18 Son Güncelleme: 22.5.2023 10:45

İlkokul öğrencilerinden “Deney ve Proje Sergisi”

İlkokul öğrencileri, Fen Laboratuvarında imza attıkları  deney ve projeler büyük ilgi gördü. Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, “Fen Labaratuvarı”nda gerçekleştirdikleri çalışmalarını “Deney ve Proje Sergisi” etkinliğinde paylaştı. Yakın Doğu İlkokulu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler aynı zamanda sunum yapma becerilerini de geliştirerek eğlenceli zaman geçirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
İlkokul öğrencilerinden “Deney ve Proje Sergisi”

"Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim" sloganıyla yürütülen laboratuvar çalışmalarında öğrenciler; yanardağ oluşumu, ateşin yanması için ihtiyaç duyulan koşullar, ışığın kırılması ve renk değişimlerini gözlemleme, karbonhidrat deneyi gibi pek çok projenin sunumunu gerçekleştirdi.

Öğrencilerin, sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri, günlük hayatta merak ettikleri konularla birleştirerek hazırladıkları çalışmalar, sergiyi ziyaret eden aileler ve okulun diğer öğrencileri tarafından da oldukça ilgi gördü. Arkadaşlarının yaptığı deneyleri ziyaret eden okul öğrencileri, merak dolu gözlerle çalışmaları incelerken, veliler ise çocukların gerçekleştirdiği sunumları beğeniyle takip etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlkokul öğrencilerinden “Deney ve Proje Sergisi”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA