İlkokul öğrencilerinden “Deney ve Proje Sergisi”

"Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim" sloganıyla yürütülen laboratuvar çalışmalarında öğrenciler; yanardağ oluşumu, ateşin yanması için ihtiyaç duyulan koşullar, ışığın kırılması ve renk değişimlerini gözlemleme, karbonhidrat deneyi gibi pek çok projenin sunumunu gerçekleştirdi.

Öğrencilerin, sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri, günlük hayatta merak ettikleri konularla birleştirerek hazırladıkları çalışmalar, sergiyi ziyaret eden aileler ve okulun diğer öğrencileri tarafından da oldukça ilgi gördü. Arkadaşlarının yaptığı deneyleri ziyaret eden okul öğrencileri, merak dolu gözlerle çalışmaları incelerken, veliler ise çocukların gerçekleştirdiği sunumları beğeniyle takip etti.