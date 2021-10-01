Konyalı TEKNOFEST öğrencileri SABAH’a konuştu

Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi (KTO) öğrencileri Menşure Güler ve Yaren Zerrin Akıncı Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması Fikir Kategorisi'nde 'Biyolojik Fotovoltaik Güneş Hücresi Bazlı Taşınabilen Pestisit Sensörü Kiti' başlıklı projeleri ile birinci oldular. Projeyi hazırlama aşamalarından bahseden Menşure Güler şunları söyledi: "Bu yola biyolojik fotovoltaik güneş hücresi üretmek için çıktık. Biyolojik fotovoltaik güneş hücreleri fotosentetik organizmalar sayesinde güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Daha sonra fark ettik ki, ürettiğimiz bu hücreyi pestisit analizi yapan bir sensör olarak kullanabiliyoruz. Projeyi bu şekilde yönlendirdik. Pestisitlerde zararlı organizmaları veya yabani otları öldürmek için kullanılan sentezlenen kimyasallar yararlı gibi gözüküyor ama çok fazla oranlarda kullanıldığında toprağa, havaya, suya diğer canlılara, dolaylı olarak insan sağlığına da zarar verebiliyor. Kansere veya ölüme sebep olabiliyor. O nedenle analizleri çok önemli. Bizde bu şekilde pestisit analizi yapan bir sensör olarak geliştirdik" dedi.

'7 GÜNLÜK ANALİZİ 1 GÜN İNDİRDİLER'

Yapılan su analizlerini 7 gün gibi sürelerden 1 güne indirdiklerini belirten Yaren Zerrin Akıncı ise şunları kaydetti: "Normalde bunun analizini yapan cihazlar mevcut bununla ilgili fakat laboravutarlar da var. Bunlarda çok büyük cihazlar. Taşınabilir değiller. Analizleri de 3 ila 7 gün arasında yapabiliyor. Analiz öncesinde ön çalışma gerektiriyor. Bizim yaptığımız kitte böyle bir şey yok. Bizim kitimiz bir gün içerisinde analizi yapabiliyor. Taşınabilir ve kaynağından analiz yapabiliyoruz en önemli özelliği de bu. Su şirketleri rutin olarak pestisit analizi yapmak zorundalar. Projemizi su şirketlerine satmayı düşünüyoruz. Belediyelerde haftada iki gün pestisit analizi yapmak zorundalar. Bu yeni bir teknoloji olduğu için eğitim kiti olarak da satmayı düşünüyoruz. Tarım şirketleri, tarım kooperatifleri ve bu analizleri yapan laboratuvarlara da satmayı planlıyoruz. Bu alanda şirketleşmeyi düşünüyoruz. Bunun içinde çalışmalar yapıyoruz. Birinci olmak için gittik ve birinci olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ta projemizi çok beğendi ve yakından ilgileneceğini söyledi" diye konuştu.

Ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel ödüllü bilin insanı Aziz Sancar'ın elinden almanın da kendilerini motive ettiğini belirten iki arkadaş, "Aziz hoca kendimize örnek aldığımız bir insan. Onun hayranıyız" dedi.

Projenin içerisinde yer alan ve öğrencilerini hem yönlendiren hem de onların yanında olan Mühendislik Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız ise, "Biz projemize çok güveniyorduk. Özgün bir projeydi. Birinci olmak için TEKNOFEST'e gittik. Birinci olup geri döndük" ifadelerini kullandı.