Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki KYK burs başvuruları ile ilgili sorgulamalar arttı. Yüz yüze eğitim başlayacak olup üniversiteyi yeni kazanan adayların yeni kentlerine ne zaman gideceği henüz belli değil. Bilindiği gibi, öğrencilere geri ödemesiz olarak KYK bursu verilirken geri ödemeli olarak kredi imkanı sağlanıyor. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021- 2022 KYK kredi ve burs başvuru tarihi belli oldu mu?
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu yıla ilişkin KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvurularının Eylül ya da Ekim ayında yapılacağı ön görülüyor.
KYK BURSU NE KADAR?
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
BURS NEDİR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.