LGS için son tüyolar: Uzun soru kolay sorudur

2 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) sayılı günler kaldı. Sınavda öğrencilerin analiz ve yorum gücünü ölçen, yeni nesil olarak tabir edilen soru tipleri çıkacak. Benzer şekilde öğrencilerin birden çok çıkarım yapmasını isteyen paragraf soruları olacak. Öğrencilerin "Süreyi nasıl yetiştireceğim" kaygısıyla en çok korktuğu soru tipleri bunlar oluyor. Bazen öğrenciler, uzun metinli bir soru ile karşılaştıklarında zor olduğuna dair önyargı taşıyor. Ancak sınavın en kolay soruları aslında bu tip sorulardan oluşuyor. Uzmanlar "Halbuki soru metni uzun olursa cevaba dair daha çok ipucu anlamına gelir. Bu nedenle daha kolay çözülebilme olasılığı da yüksektir. Soruların güçlük derecelerini belirleyen şey içerikleridir, uzunlukları veya görünümleri değil" diyor. Paragraf soruları, 'noktalama işaretlerinin' nasıl kullanıldığına ilişkin Türkçe testine de yardımcı olur. Çünkü noktalama işaretlerinin nasıl kullanıldığını, testteki diğer paragraf sorularının içeriğinde de bulabilirsiniz.Ana fikri bulmanızın istendiği paragraf sorularını daha kolay çözmeniz için bunlara dikkat edin:İlk cümlesi genellikle yazarın savunacağı fikri dile getirdiği cümledir.Son cümlesi ise yazarın savunduğu fikri sonuçlandırdığı cümledir. Paragrafın ana fikrinin çıkarılması için ilk ve son cümlenin göz önünde bulundurulması oldukça önemlidir.LGS her ne kadar seçici bir sınav olarak değerlendirilse de aslında soruların çoğu kolay nitelikte. Bu nedenle sorulara önyargıyla yaklaşmayın. Her testte bilgi düzeyinizin altında ve üstünde sorularla karşılaşırsınız. Ancak testin genelini standart bilgi birikimi ve yorum gücü ile çözülebilecek sorular oluşturur. Yani soruların yüzde 70'i sınavlara hazırlanan tüm adaylar tarafından çözülebilecek sorulardan oluşuyor.Sınavlarda zaman zaman elemenin daha iyi yapılabilmesi için sorularda kurnazlığa başvurulabilir. Mesela genelde sorular X'in kaç olduğu şeklindedir ama bazı sorular sizden X'in değerini bulup oradan Y'nin kaç olduğunu bulmanızı ister.Eğer siz sorunun sizden ne istediğini tam olarak anlamadıysanız muhtemelen X'i bulduğunuz anda çeldirici şıkkı işaretleyip hata yapacaksınız. Böyle sorularda sorunun sizden gerçekte neyi istediğini hatırlamanız için sorunun yanına ufak bir not düşmeniz faydalı olur.Sınav ortamındaymışsınız gibi provalar yapın.Gerçek sınav saatinde deneme sınavı çözün.Konu tekrarlarınızı soru ezberleyerek değil, aynı konuda daha fazla soru çözerek yapın.En baştan tüm notları gözden geçirme-çalışma hatasına düşmeyin.Verimli çalışmanın en büyük destekçisinin dengeli beslenme ve sağlıklı uyku olduğunu unutmayın. Abartılı yemeklerden ve uzun süredir yemediğiniz yiyecekleri tüketmekten kaçının. Her gün uyuduğunuz ve uyandığınız saatlerde yatın ve kalkın.Dijital oyunlara ve sosyal medya kullanımına ara verin.Yaklaşık 1 milyon 40 bin 8'inci sınıf öğrencisinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) giriş belgeleri bugün açıklanıyor. Pandemi döneminde ve geçen yıl öğrenciler kendi okullarında sınava giriyordu. Ancak bu yıl bu kural değişti. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) belirlenen okullarda sınava girecek. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarasının da yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi bugünden itibaren yayımlanacak. Okul müdürleri bu belgeleri elektronik ortamda alacak, mühürleyip onayladıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Uzmanlar, öğrencilerin sınava girecekleri okulu mutlaka önceden ziyaret etmesini öneriyor.Öğrencilerin kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır olmaları gerekiyor. Öğrencinin yanında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) olması gerek. Aksi halde sınav salonlarına alınmayacaklar. Yine öğrenciler yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak. Aynı zamanda bandajı çıkarılmış ped şişede su da getirebilecekler.LGS'YE girecek öğrencilerin bugün itibarıyla ders çalışmayı bırakması gerektiğini söyleyen Doping Hafıza'dan Klinik Psikolog İlkem İşcan "Öğrenciler çok uzun bir temponun son basamağında. Herkes elinden ne kadarı geliyorsa onu yaptı" hatırlatmasını yaparak şu önerilerde bulundu:Kalan günleri dinlenerek, aileniz ve sevdiklerinizle sohbet edip gezerek geçirebilirsiniz.Bu süreçte yapabileceğiniz en önemli işler beslenme ve uyku düzeninize dikkat etmeniz olacaktır.Daha öncesinde hiç yemediğiniz, çok baharatlı yiyecekleri son günlerde denemeden sağlıklı öğünler yapın.Uyku saatlerinizi sırf daha çok çalışmak için değiştirmeyin. Günde en az 8 saat uyumanız çok önemli.Sınav öncesi ve anında yaşayabileceğiniz tüm kaygıların doğal ve sağlıklı olduğunu bilin ve bu duygularla savaşmak yerine onları anlamaya çalışın.