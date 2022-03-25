3 milyon 240 binden fazla aday yarışacak

18-19 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS
) rekor başvuru yapıldı. Barajların kaldırılması nedeniyle bu yıl üniversite sınavında şansını denemek isteyen adayların sayısı oldukça arttı. Her yıl 2.5 milyon civarında yapılan başvurular yıl 3 milyon 240 bini aştı. 2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu sınav olacak. ÖSYM
Başkanı Halis Aygün
, YKS'ye başvuruların geçen yıla göre yüzde 24.36 oranında artışla 3 milyon 243 bin 425 olduğunu bildirdi. Aygün, 18 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Temel Yeterlilik Testi
'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 aday, 19 Haziran Pazar sabah oturumu Alan Yeterlilik Testleri
'ne (AYT) 2 milyon 56 bin 512 aday, öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi
'ne de (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını belirtti.
EN YAŞLI ADAY 88 YAŞINDA
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Genel toplamda 2022-YKS'de 1 milyon 590 bin 391 aday kadın, 1 milyon 653 bin 34 aday ise erkeklerden oluşuyor. Sınava girecek adayların yaş ortalaması 23.8. Beklenildiği gibi 18-20 yaş aralığında yoğunlaşma var. En yaşlı adayımız 88 yaşında. 50-88 yaş aralığında 43 bin 787 adayımız yer almaktadır" dedi.