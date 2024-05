Sınavda ezber sorusu yok

8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 200 binden fazla öğrenci için liselere yerleşme maratonu 2 hafta sonra başlıyor. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav başvuruları bu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından değil, bireysel olarak yapıldı. Öğrenciler kendi okullarında değil, MEB'in belirlediği okullarda sınava girecek. Sınava giren Türkiye genelindeki 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 10'u LGS ile liselere yerleşecek. Yüzde 90 ise evlerinin en yakındaki okula adrese dayalı yerleştirme sistemiyle kayıt olacak.Öğrenciler evine en yakın okullardan en az 2 en fazla 5 tercih yapacak. Peki LGS nasıl bir sınav olacak? İşte 10 maddede sınavla tüm detaylar:1-Sınava girmek zorunlu değil. Sınava başvuru yapmış olsanız katılmak zorunda değilsiniz.2- Sınavda 2 ayrı oturum düzenlenecek. Öğrencilere çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak.Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve süresi 80 dakika olacak.3-Öğrenciler 8'inci sınıfın iki döneminde de işlenen konulardan sorumlu olacak.Geçen yıl deprem nedeniyle sınavsa ikinci dönem işlenen konular sınav kapsamı dışında kalmıştı. Ancak bu yıl her dönemde işlenen derslerden sorular çıkacak4-Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.5-Sınavın birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrenciler sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacak.6-Sınavda ezbere dayalı soru sorulmayacak. Bilginin yanı sora öğrencinin anlama, yorumlama ve analitik becerilerini sınayan soruların çıkması bekleniyor. Her branş için 8'inci sınıftaki kazanımlar esas alınacak. LGS uluslararası yapılan PISA ve TİMSS sınavlarına benziyor.7-Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru 4'er puan olarak hesaplanırken, İnkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sorularının her birinin puanı 1 puan olarak hesaplanacak. 3 Yanlış 1 doğruyu götürecek.8-3 yanlışın bir doğruyu götürmesi derslerin puan ağırlıklının farklı olması nedeniyle bir kargaşaya yol açmayacak. Sınav bir bütün olarak değerlendirilemeyecek. Her test kendi içerisinde değerlendirilmeye tabi tutulacak.Matematikte yapılan 3 yanlış, matematik testindeki 1 doğruyu götürecek. Aynı durum diğer testlerde de geçerli olacak. Böylece test test ayrı ham puanlar oluşturulacak. Puanlamaya okul notu eklenmeyecek.9-Öğrenciler sınava giderken geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.10-Sonuçlar 28 Haziran'da ilan edilecek. Hangi liselerin LGS'yle öğrenci alacağı ve kontenjanlar da aynı gün ilan edilecek.