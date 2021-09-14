Türk tıp öğrenci IMSA toplantısında oy kullandı

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi Asu Özince, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği'ni temsilen Panama'da düzenlenen ve 145 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) toplantısında KKTC'yi temsil etti. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, "Öğrencilerimiz, yer aldıkları kulüp ve birliklerle bir yandan sosyalleşip diğer yandan mesleki tecrübelerinin ilk temellerini atarak kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Öğrenci Dekanlığı olarak öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

"SÖZ SAHİBİ OLDUK"

MSANC Başkanı Asu Özince, Panama'da düzenlenen toplantılarda çeşitli eğitimlere katılıp, 145 ülkenin birlik başkanıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Özince, "Yaptığımız etkinlik ve projeleri anlatıp dünyanın her yerindeki tıp öğrencilerine çalışmalarımızdan bahsetme fırsatı bulduk. Yıllarca verdiğimiz büyük emekler sonucunda Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) olarak 12 Mart 2021'de tam üye olduğumuz IFMSA'da alınan kararlarda oy kullanıp, gelecek dönemin planlanmasında söz sahibi olduk. Sundukları olanak ve vizyonla bizlere yol gösteren başta Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e teşekkürlerimi sunuyoruz" dedi.