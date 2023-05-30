Turuncu Renk Nasıl Elde Edilir? Akrilik ve Yağlı Boyada Turuncu Renk Hangi Renklerin Karışımıdır?

Eski Mısırlılar, duvarlara çizdikleri sanat eserlerini ve mezar taşlarındaki resimleri için, realgar olarak bilinen turuncu bir minerali kullanmışlardır. Bu renkli mineral, aynı zamanda bir zehir olmasıyla dikkat çekmiş ve tehlikeli kabul edilmiştir. Çinliler realgar denilen bu maddeden, tıp alanında ve ilaç yapımında yararlanmışlardır. Eski Romalı ressamlar, altın tonlarında pigment veren ve sarı-turuncumsu bir renk almayı sağlayan orpiment isimli başka bir toksik minerali resimlerinde kullanmışlardır. Bu canlı ve sıcak renk, yüzyıllar boyunca sarı-kırmızı olarak bilinmiştir. Rönesans ile birlikte Avrupa'da,1500'lü yıllarda, "turuncu" olarak isimlendirilmiştir.

Turuncu Renk Nasıl Elde Edilir?

Turuncu rengi, çeşitli boyalarla yapmak için uygulanması gereken yöntem çok basittir. Ana renkler arasında değil, ikincil renkler arasında yer alır. Bu rengi elde etmek için yapılan karışımda olması gerekenler sarı ve kırmızıdır.

Söz konusu iki ana renk birleştirilerek güzel ve canlı bir turuncu ortaya çıkar. Kırmızı ve sarının eşit miktarlarda olması, orta koyulukta bir renge ulaşmayı sağlar. Fakat bazı durumlarda, sadece sarı ve kırmızıyı karıştırmak istenilen sonucu vermeyebilir. Çünkü renklerin her birisi çeşitli derecelerde sıcaklığa sahiptir, bu da turuncunun tonu üzerinde söz sahibi olmayı sağlar.

Sıcak kırmızılar zengin ve yoğun olmalarının yanı sıra, turuncumsu görünme eğilimindedir. Soğuk tonlu sarılar ise yeşili anımsatırlar. Eğer özel bir turuncu tonu isteniyorsa, karıştırılan kırmızı ve sarının göz önünde bulundurulması önemlidir.

Göz alıcı, net bir turuncu için sadece kırmızı ve sarıdan yararlanılmalıdır. Çünkü saf bir ikincil renk, yalnızca saf iki ana renk içerebilir. Aksi takdirde, bulanık ve hedeflenenden uzak bir hale gelir.

Kırmızı ve sarının, çamurlu bir turuncu renge dönüşmemesi için değişik renklerden uzak durulmalıdır. Sadece uyumlu tonlar ile kombinasyon yapılmalıdır.

Kadmiyum sarısında, limonun sarı pigmentasyonu daha ağır basar ve hatta biraz maviye de sahiptir. Napoli sarısı ise daha sıcaktır ve biraz kırmızıdır.

Az miktarda sarı pigment içeren canlı bir kırmızıya boyunduruk kırmızısı adı verilir. Klasik kırmızının aksine, vermilyon kırmızısı biraz mavi içerir.

Kadmiyum sarısı gibi, soğuk tonlu bir sarı ile karıştırılan sıcak vermilyon kırmızısı, biraz mavi dokunuşları olan hafif kahverengimsi bir turuncu oluşturur.

Koyu Turuncu Renk Nasıl Elde Edilir?

Turuncu için karışım yaparken boya oranları ayarlanarak değişik turuncu tonları da üretilebilir. Sarıyı fazlaca eklemek, turuncunun daha fazla açılmasını sağlar. Kırmızıyı artırmak ise rengin koyulaşmasına neden olur.

Başka renklerden yardım alarak da koyulaştırılabilir. Örneğin, karışıma sıcak mavi veya ultramarin mavisi ilave edilebilir. Fazla mavi boya eklemek ise, turuncudan ziyade kahverengi veya siyah bir görünüm oluşturabilir. Bunun nedeni, mavinin turuncuya tamamlayıcı bir renk olmasıdır. Birbirlerinin zıttıdırlar ve özelliklerini karşılıklı olarak absorbe ederek tek bir renk oluştururlar.

Siyah da koyu turuncuyu oluşturmak için kullanılabilir. Ancak çok dikkatli olmak gerekir, çünkü ölçü kaçırıldığı takdirde renk çamurlu bir görünüm kazanır ve turunculuktan uzaklaşır.

Turuncu Nasıl Elde Edilir?

Turuncu rengin karışımını yaparken kullanılan kırmızı ve sarı çeşidi değiştirilerek farklı tonlar yaratılabilir. Örneğin kadmiyum sarısı ile alizarin kırmızısı güzel bir turuncu meydana getirir. Bu turuncu kadmiyum kırmızısı ile karıştırılmış bir renge kıyasla daha az parlak ve sıcak tonludur.

Kadmiyum kırmızısı ve alizarin kırmızısı, birbirinden ton bakımından farklı iki kırmızıdır. Bu nedenle turuncuya, alizarin kırmızısı eklenmesi daha soğuk bir renk almayı sağlar.