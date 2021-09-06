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Giriş Tarihi: 6.9.2021 10:45

TUS ve STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve STS sonuçları açıklama tarihi

TUS ve STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS ve STS sonuçları açıklama tarihi

2021 - TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavları dün gerçekleştirildi. Sınavlara katılım sağlayan adaylar, oturumların sona ermesiyle birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Tıp eğitimini tamamlayan binlerce adayın birinci ve ikinci aşama olmak üzere toplam iki oturumda dahil olduğu TUS ve STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dün gerçekleştirilen TUS ve STS sınavlarına adaylar, birinci aşama sınavlarına 10:15'de, ikinci aşama sınavları ise 14:45'te başladı. Şimdi gözler TUS ve STS sonuçlarında. İşte, 2021 TUS - 2021-STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları ile ilgili detaylar

TUS VE STS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS ve STS sınav sonuçları sonuçları 30.09.2021 tarihinde açıklanacak.

TUS SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

Sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/ Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması. ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

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TUS ve STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve STS sonuçları açıklama tarihi
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