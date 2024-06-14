Vali Gül minik öğrencilerin karnelerini verdi... “Okullarımızın tamamı depreme dayanıklı hale getirildi”

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'nda 10.00'da düzenlenen yıl sonu karne etkinliğine katıldı. Törende ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veliler de katıldı. Etkinlikte, öğrenciler halk müziği eşliğinde dans gösterileri sergiledi. 1-A ve 1-E sınıfı öğrencileri karnelerini, hediyeler eşliğinde İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

"İSTANBUL'DA EN GÜVENLİ MEKANLAR OKULLARIMIZ OLDU"

İstanbul Valisi Davut Gül karne töreninde yaptığın konuşmada, okullarda devam eden depreme hazırlık çalışmalarına değindi. Vali Gül, "Velilerimiz sokakta gördüklerinde karşılaştığımızda herkes şu soruyu soruyor. Okullarımız güvenli mi, okullarımız depreme karşı dayanıklı mı? 2006'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde İstanbul'a özel bir yasal düzenleme yapıldı ve birçok mahallede birçok ilçede yapılan okulların üzerinde tabelaları görürsünüz 'İPKB' şeklinde. Bu valiliğimizin koordinesinde okullarımızın, hastanelerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın depreme dayanıklı hali getirilmesiyle ilgili özel çalışma yapan bir birim. Şimdiye kadar 3 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Okullarımızın tamamı deprem dayanıklılığı testlerinden geçti ya da depreme dayanıklı olduğu ispatlandı, güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme süreci başladı. Yıkılıp tekrardan yapılması gerekiyorsa yıkılıp tekrardan yapılma süreci başladı. Dolayısıyla da İstanbul'da en güvenli mekanlar evlatlarınızı gönderdiğiniz çocuklarınızı gönderdiğiniz öğretmenlerimizin eğitim verdiği okullarımız oldu" dedi.

"KİTAP SAYISINI YÜZDE 100 ARTIRMAK İSTİYORUZ"

4 farklı projeyle öğrencileri kitap okumaya ve müziğe teşvik ettiklerini belirten Gül, "Her okulumuzda okul spor kulübü kurdurduk. Öğrencilerimizin yeteneğine göre lisans çıkartıyoruz ve 1 milyon lisanslı öğrenci hedefimiz var. Okullarımızın talep ettiği bütün spor malzemeleri temin ediliyor ve edilmeye devam edecek. Aynı şekilde tesislerin ortak kullanılmasıyla ilgili de çalışmamız devam ediyor. İkincisi okullarımızın tamamında 6.5 milyon adet kitabımız var. Bu kitap sayısını yüzde 100 artırmak istiyoruz. 3 milyon da ilave kitap aldık. 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' kitap okuma projesiyle kalan 3.5 milyonu da temin edip bu yıl içerisinde kitap sayımızı 2 katına çıkarmış olacağız. Enstrümansız okul kalmasın, sınıf kalmasın dedik ve 200 okulumuza müzik atölyesi oluşturduk. 300 okulumuza da görsel sanatlar atölyesi ve müzik atölyesi çalışmamız devam ediyor. Bu ne demek? şu demek. 3 bin okulumuza ilave 500 atölye temin ettik ve temin etmeye devam edeceğiz. Dördüncüsü de öğrenci meclislerimiz aracılığıyla çocuklarımızın gençlerimizin sosyal kültürler sportif faaliyetlere olabildiğince katılımını sağlamak. İnşallah öğretmenlerimizin rehberliğinde, velilerimizin desteğiyle, öğrencilerimizin isteğiyle bu projeler gençlerimizin, çocuklarımızın hayata daha iyi atılması daha iyi hazırlanması için bir vesile olacak" şeklinde konuştu.

Karnesini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden alan öğrenciler mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.1. sınıfa giden Eyüp karnesinin ve ödevlerinin çok iyi olduğunu söyleyerek tatile çıkan öğrencilere 'İyi tatiller' temennisinde bulundu.