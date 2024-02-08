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Giriş Tarihi: 8.2.2024 16:48 Son Güncelleme: 8.2.2024 17:29

Yeni hayatlarına ilk adımı attılar

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 Güz Dönemi mezunları, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle yeni hayatları için ilk adımlarını attı. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen törende mezun öğrenciler adına ziraat fakültesi mezunu Doğa Ateş,  fen-edebiyat fakültesi mezunu Kardelen Çakal, insaat ve çevre mühendisliği fakültesi mezunu Laury Cheista, Atatürk Eğitim Fakültesi mezunu Yağış Erzen ve mühendislik fakültesi mezunu Oluwasegun Henry Jaiyeoba duygularını dile getirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yeni hayatlarına ilk adımı attılar

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ mezun öğrencilere seslenerek, "Özveri dolu bir yolculuğun sonunda hayatlarının en anlamlı yol ayrımlarından birine başarıyla gelen tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, sizlerin üreteceği bilgilerin ve meslek hayatlarınızda oynayacağınız rolün toplumumuza ve dünyaya büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş da, "Bugün, sadece akademik başarılarınızı değil, karakterinizi, azminizi ve başarıya olan kararlılığınızı kutluyoruz. Gelecekte sizi yönlendirecek deneyim hazinenizle yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Her biriniz, pozitif bir etki yaratma, diğerlerine ilham verme ve dünyada iz bırakma gücüne sahipsiniz. Geleceğiniz umut dolu. Sizi topluma yapacağınız katkıları görmek için sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

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Yeni hayatlarına ilk adımı attılar
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