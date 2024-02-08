Yeni hayatlarına ilk adımı attılar

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ mezun öğrencilere seslenerek, "Özveri dolu bir yolculuğun sonunda hayatlarının en anlamlı yol ayrımlarından birine başarıyla gelen tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, sizlerin üreteceği bilgilerin ve meslek hayatlarınızda oynayacağınız rolün toplumumuza ve dünyaya büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş da, "Bugün, sadece akademik başarılarınızı değil, karakterinizi, azminizi ve başarıya olan kararlılığınızı kutluyoruz. Gelecekte sizi yönlendirecek deneyim hazinenizle yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Her biriniz, pozitif bir etki yaratma, diğerlerine ilham verme ve dünyada iz bırakma gücüne sahipsiniz. Geleceğiniz umut dolu. Sizi topluma yapacağınız katkıları görmek için sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.