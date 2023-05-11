YKS’de geri sayım başladı ‘Yanlış yaparak doğruyu bulun’

17-18 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YSK) yalnızca 36 gün kaldı. Uzmanlar, adaylara bu dönemin hedeflerine ulaşmada kritik önemi olduğunu hatırlatarak önemli tavsiyelerde bulunuyor. Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı, Doktor Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden verimli bir çalışma için adaylara şu önerilerde bulundu:Bir oturuştaki çalışma süresi 45-50 dakikayı geçmesin.Her deneme sınavında, ders analizi yaparak eksik bilgilerinizi belirleyin.Eksik ve yanlışları düzeltmeye, doğru bilgi edinmeye çalışın.Hatalarınız fazla çıkıyorsa; o konuyu tekrarlayıp, konu ile ilgili daha fazla soru çözmeye odaklanın.Ders çalışırken, deneme sınavı çözerken, telefon ve sosyal medyadan uzak durun. Ders çalışmanız bitene kadar telefonunuzu kaldırın ve bu sürede telefona bakmayın.