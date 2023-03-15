YÖK Başkanı bilançoyu açıkladı: Deprem bölgelerinde 106 ağır hasarlı üniversite binası var

Depremden doğrudan etkilenen illerde 16'sı devlet 2'si vakıf olmak üzere 18 üniversitenin bulunduğunu açıklayan Özvar, "Bu üniversitelerimizin bina hasar durumuna bakıldığında ise ağır hasarlı 106, az hasarlı 410, hasarsız 606 bina olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Bununla birlikte, kampüslerimizin genel olarak şehirlerdeki diğer birçok kurum binalarına göre daha iyi durumda" bilgisini verdi.

BİN 361 ÖĞRENCİ VEFAT ETTİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce (SBÜ) 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen "Asrın Felaketinde Tıbbiyeli Olmak" başlıklı programda konuşan Özvar depremden etkilenen illerdeki yükseköğretim faaliyetlerine yönelik şu bilgileri paylaştı:

* Türkiye'deki açık öğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinin yaklaşık 377 bininin bu 11 ildeki üniversitelerde kayıtlı.

* Bu sayı, bölgedeki üniversitelerin, ülkemizdeki toplam örgün öğrenci sayısının yüzde 9'una ev sahipliği yaptığını göstermektedir.

* Bölgede öğrenimlerine devam eden yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı ise yaklaşık 45 bindir.

* Depreme maruz kalan uluslararası öğrenci sayısı ise yaklaşık 17 bindir. Öğrencilerimizle birlikte bölgede yer alan ve depremden doğrudan zarar gören 18 üniversitemizde görev yapan yaklaşık 17 bin akademisyenin de yaşanan felaketten etkilendiğini hatırlatmak gerekmektedir. Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde görev yapan idari personel sayımız ise yaklaşık 30 bin.

* 115'i uluslararası olmak üzere toplam bin 361 öğrenci ve çok sayıda personel depremde hayatını kaybetti.

* Deprem bölgesinde ailesi ikamet edenlerden halen kayıtlı 545 bin öğrencinin yaklaşık 246 bini söz konusu 11 ilde öğrenim görmektedir.

YIKILAN YURT BİNASI YOK

Öte yandan SABAH'a konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yetkilileri, 11 ilde toplam 75 GSB yurdu bulunduğunu ve deprem neticesinde yıkılan binanın olmadığı bilgisini verdi. Bakanlık olarak deprem bölgesinde GSB yurtları, gençlik merkezleri, spor tesisleri, gençlik kampları olmak üzere depremzedelere barınma ve yemek hizmeti verildiğini anlatan yetkililer; "Tesislerimizde depremzede misafirlerimiz ve sahada çalışan personeller misafir edilmektedir. Depremden önce de rutin olarak gerçekleştirdiğimiz deprem performans analizleri bütün illerimizde devam etmektedir. Bunun yanı sıra depremden etkilenen şehirlerimizdeki yurt binalarımızda da güncel performans analizleri devam etmektedir." dedi.

47 BİNDEN FAZLA KİŞİ KONAKLIYOR

11 ilde GSB yurtlarına ek olarak gençlik merkezleri, spor tesisleri, gençlik kampları olmak üzere toplam 38 tesiste toplam 47 bin 380 depremzede kalıyor. Türkiye genelinde ise 800 yurt binası 850 bin kapasiteyle kapılarını depremzedeler için açtı. GSB yurtlarına yerleştirilme sürecinde öncelikle yurtların boş kapasitesi kullanılıyor. Yurtlarda kalan öğrencilerin durumları ve yurtlardaki eşya ve kitapları dikkate alınarak yerleştirme sürecine öncelikle boş ve yerleştirilebilecek bloklardan başlanıyor, ihtiyaca göre yeni blokların tahsis edilme süreci devam ediyor.