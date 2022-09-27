Zinciriye Medresesi Nerede? Zinciriye Medresesi Hangi Döneme Ait, Özellikleri ve Kuruluş Amacı Nedir?

Zinciriye Medresesi Nerede? Konusu hakkında bilgilendirme yaparken medresenin yapıldığı dönem hakkında bilgi vermemek, konu hakkında eksik bilgilendirme yapılmasına yol açacaktır. Zinciriye Medresesi hangi döneme ait? Sorusunun cevabını bilmek aynı zamanda dönemi ve bölgeyi anlamak açısından da önemlidir. Peki ya Zinciriye Medresesinin kuruluş amacı nedir? çeşitli dergi ve kitaplarda yer alan Zinciriye Medresesi'nin özellikleri hakkında detaylı bir anlatım gerçekleştirdik.

Zinciriye Medresesi Nerede?

Zinciriye medresesi nerede? Sorusu cennet vatan Türkiye'nin güneydoğu bölgesini gezmek ya da gezmekte olan kişiler tarafından merak edilir. Zinciriye Medresesi Mardin şehrinde bulunmaktadır.

Tarihi ve kültürel olarak çok yüksek değerde bulunan Türkiye'nin güzelliklerini görmek isteyenler yalnızca yerel turistler değildir. Zinciriye Medresesi'nin özellikleri ve kuruluş amacı hakkında bilgi edinmek ve bu medreseyi yerinde görmek isteyenlerin büyük çoğunluğu da yabancı turistler ve araştırmacılardır. Peki ya Zinciriye Medresesi hangi döneme ait? İçeriğin devamında hem akıcı hem de kapsamlı bir anlatım ile konu hakkında detaylı bilgilere yer verdik.

Zinciriye Medresesinin Mimarı

Zinciriye Medresesinin Mimarı, medresenin son derece güzel bir yapıda olması ve harika bir görüntüye sahip olması nedeniyle merak edilir. Peki Mardin Zinciriye Medresesi'ni Kim Yaptı? Mardin Zinciriye Medresesini yapan mimar bilinmemektedir. Fakat buranın yapım emrinin 1385 senesinde Mardin'de saltanat süren en son Artuklu Sultanı Melik Necmeddin İsa tarafından özel bir emirle yaptırıldığı tarihçiler tarafından belgeleriyle kanıtlanmıştır.

Zinciriye Medresesi Hangi Beyliğe Ait?

Zinciriye Medresesi hangi beyliğe ait? Sorusuna net ve kesin bir yanıt vermek hem mümkün değildir hem de sağlıklı değildir. Bunun nedeni Zinciriye Medresesi'nin yapımına başlayan beylik Artuklular iken, burayı bitiren 15. Yüzyıla gelindiğinde Akkoyunlular tarafınca bitirilmiş olmasıdır. Fakat burayı bitirenler Akkoyunlular olduğu için medrese aynı zamanda Sultan Kasım'ın ismiyle de anılmaktadır.

Zinciriye Medresesi Efsanesi

Zinciriye Medresesi Efsanesi uzun yıllardır medreseyle anılmış ve dilden dile yayılmış olan bir efsanedir. Genellikle insanlar bütün çağlar boyunca efsanelere kulak kabartmış ve bunları dinleyip paylaşmayı sevmişlerdir. Zinciriye Medresesi efsanesi de bunlardan bir tanesidir.

Efsaneye göre çok sıcak bir iklime sahip olan Mardin'de halk, sıcaklar yüzünden şehirde bulunan akreplerden ve yılanlardan bıkmış ve bu durum için bir büyü yapmaya karar vermişlerdir. Büyüyü temsil etmekte olan zincirlerden bir tanesini Ulu Camii'nin minaresine bırakmışlar, diğerini de Mardin'de bulunan ve içeriğe konu olan Zinciriye Medresesi'ne bırakmışlardır.

Bu durum gerçekleştikten sonra medrese artık halk dilinde Zinciriye Medresesi olarak anılmaya başlanmıştır.