Kelimeler, günlük hayatımızın ve konuşmalarımızın vazgeçilmezidir. Bu yüzden kişiler kullandıkları her kelimenin anlamını merak eder ve araştırır. Özellikle cümle içerisinde eş anlamlı kelime kullanımı kişilerin kelime dağarcığını da zenginleştirmelerine yardımcı olur. Peki, Zorunlu eş anlamlısı nedir? Zorunlu kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümleler kurulur. Zorunlu kelimesi hakkında merak edilen her şey yazımızda.

Zorunlu kelimesinin anlamı

Zorunlu kelimesi Türkçe kökenli bir kelime değildir. Zorunlu kelimesinin köken Farsçaya dayanır. Farsçadan dilimize geçen bu sözcüğün Türk Dil Kurumu'na göre de iki anlamı vardır. Bunlardan biri var olmasına kesin ve net bir şekilde ihtiyaç duyulandır. Bir diğer tanım ise kaçınılmaz olan ve yerine getirilmesi gereken durumlardır. Her ne kadar Türkçe kökenli bir kelime olmasa da zorunlu kelimesi Türkçede en sık kullanılan kelimeler arasında yer alır.

Zorunlu kelimesinin eş anlamlısı

Zorunlu kelimesinin kökeni Farsçaya dayanır. Dilimize geçen bu kelime, günlük hayatta da en çok kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin eş anlamlısı ise mecburidir. Mecburi kelimesi yazılış olarak zorunlu kelimesi ile zıt olsa da anlam açısından aynıdır. Bu yüzden kelimelerim birbiri yerine kullanımında herhangi bir sorun yoktur. Mecburi kelimesinin de kökeni Türkçe değil Arapçadır. Bu iki kelime de dilimize farklı dillerden geçerek uyum sağlamıştır.

Zorunlu kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

İstemediği halde o partiye gitmesi zorunluydu.

Mezun olmak için o dersi geçmek zorundaydı.

Askerlik, 20 yaşına gelen her erkek Türk vatandaşı için zorunlu bir görevdir.

Kekin kabarması için kabartma tozunu koyması zorunluydu.

Zorunlu kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Farsça kökenli olan zorunlu kelimesinin eş anlamlısı mecburi ile kurulabilecek cümleler: