Akaryakıtta yeni dönem! Tavan fiyat sona eriyor





KURALLARA UYUN, SİSTEMİ SABOTE EDECEK HAREKETLERDEN KAÇININ

Serbest piyasa kurallarının işlediği rekabetçi bir piyasa istediklerinin altını çizen Yılmaz, "Sistemin suistimal edilmesine izin vermeyiz. Tavan fiyat uygulaması sektör için bir ceza değildir. Kanunda yer alan ve piyasa için bir emniyet sübabıdır.