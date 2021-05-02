Bunu yapan şimdi yandı! Yasa TBMM'den geçti

Akaryakıt kaçakçılığı ve bu sektördeki kayıt dışılığı önlemek için hazırlanan yasa Meclis'ten geçti. TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayınlanan yasa şu değişiklikleri içeriyor:
KAÇAKÇILIK SUÇU: Petrol türevli ürünlere ilave olarak EPDK'den izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak ikmal edilmesi, satışı, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına alındı.
5 YILA KADAR HAPİS: Ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale ederek kaçakçılık yapmaya çalışanlar hakkında hemen yargı süreci başlayacak. Ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım, yazılımı değiştiren, kayıt dışı satışı önlemek için geliştirilen sistemlere müdahale edenlere 3 ila 5 yıl hapis cezası.
LİSANS İPTALİ: Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak. Buna uygun hareket etmeyenlere önce para cezası uygulanacak, devamı halinde lisansı iptal edilecek. Petrol Piyasası Yasasına göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğu tespit edilirse de lisans iptal edilecek.
VERGİ BORCU: Vergi borcu alanlara dağıtıcılık, bayilik lisansı verilmeyecek. Lisans süresinin uzatılmasında aynı kritere bakılacak.
KRİTER BELİRLEYECEK: EPDK, dağıtıcılara yönelik olarak lisans sahipleri için teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet, teknik ve ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek. Belirlenen kriter ve şartları sağlamayanların lisansları sona erdirilecek.