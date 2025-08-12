Giriş Tarihi: 12.8.2025 09:59Son Güncelleme: 12.8.2025 10:10
Memur emekli zam teklifi ne zaman belli olacak? Tarih açıklandı
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde teklif için tarih belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ile beraber yan haklarının da belirleneceği süreç devam ediyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde teklif bugün saat 14:00'da yapılacak.
