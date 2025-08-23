Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından devreye giren Kamu Hakem Kurulu ilk toplantısını dün yaptı. İkinci görüşme bugün saat 11.00'da yapılacak. Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurul tarafından alınan karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. Memur-Sen, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldıklarını bildirirken, Kamu İşveren Heyeti Hakem Kurulu'na başvurmuştu.

HÜKÜMET NE ÖNERDİ?

Hükümet ilk teklifinde, 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etmişti. 15 Ağustos'taki ikinci teklifte ise ilk teklifteki oranlara ek olarak taban aylığa 1.000 TL artış teklif edilmişti. 18 Ağustos'ta yapılan zirvede ise 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

MEMURLAR NE İSTEDİ?

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti. 2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 zam talep edilmişti.