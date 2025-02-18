Orta gelirliye ‘konut kampanyası’ müjdesi: Düşük faiz sıfır peşinat

Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmak için dört gözle beklediği haber geldi. Konut piyasasında yaşanan durgunluk Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı (GYO) harekete geçirdi. Senelerdir birbiri ardına kampanyalar hazırlayarak gayrimenkul sektörünü atağa kaldıran şirket, yeni başlatacağı kampanyayla tüketicinin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak. Edinilen bilgilere göre, orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanya, düşük faiz oranı ve peşinatsız seçenek sunacak. Ayrıca kampanya koşulları arasında düşük peşinatlı seçenek de bulunacak. Kampanyanın tüm detayları Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından açıklanacak ve satışlar da bugün itibarıyla başlayacak. Emlak Konut'un şu anda İstanbul, Ankara, Denizli, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de projeleri bulunuyor. Kampanya kapsamında bu illerde yer alan 20'nin üzerinde projenin yer alması bekleniyor.

FAİZ İNİYOR

Kampanya kapsamında faiz yüzde 1.5 seviyesine inecek. Şu anda en düşük konut kredi faizi yüzde 2.79. Faiz maliyetini büyük ölçüde düşürecek kampanya sayesinde vatandaşın konuta erişimi kolaylaşacak. Kampanya, hem Emlak Konut projelerinde hem de gelir paylaşım projelerinde uygulanacak. Kampanyayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün duyurdu. Dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı duyuracağını açıklayan Bakan Kurum, "Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkânlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın (bugün) başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut'umuz duyuracak" diye konuştu.

81 İLE SOSYAL KONUT

Emlak Konut kampanyasının yanında bir başka hamle de dar gelirliler için gelecek. Bakan Kurum, yeni sosyal konut kampanyasını 81 ilde, bu yıl sonunda başlatacaklarını söyledi. Kurum, "İhtiyaç duyduğumuz araziler için 81 ilimize genelge gönderdik. Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kapsamda yıl sonu itibarıyla milletimize bu imkânı sunmuş olacağız" dedi. İlk defa ev sahibi olacak kesimin faydalanacağı kampanyada, uygun fiyat ve 20 yıl vadeyle ödeme imkânı sunulacak. Projelerde evlenecek gençlere ve depremzedelere öncelik verilmesi planlanıyor.

ARSA MALİYETİ DÜŞÜRÜLECEK

Arsa maliyetleri, konut fiyatında önemli bir yer tutuyor. Bakan Kurum, atıl arazilerin tahsis edilmesiyle arsa maliyetlerinin düşürülüp konut yapımını artırmaya yönelik yeni bir çalışmanın da hazırlıklar-ı na başladıklarını belirtti. Kurum, "Arsa maliyetini düşürecek konut fiyatını da arttırmayacak bir düzenlemeyi, kapsamlı bir çalışmayı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz, TOKİ Başkanlığımız, Bakan Yardımcılığımız yürütecek. Hazine ve atıl arazileri düşük arsa maliyetleriyle piyasaya sunarak konut fiyatını da sabitleyeceğimiz bir çalışmayı sektörümüze çok kısa zamanda sunacağız" diye konuştu.

3.7 MİLYON EV DÖNÜŞTÜ

2012'DEN bu yana 3.7 milyon ev ve iş yer-i nin dönüştürüldüğünün altını çizen Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümle milyonlarca insanımızın can güvenliğini sağlarken diğer taraftan da vatandaşımıza TOKİ'yle uygun şartlarda ev sahibi olmasına imkân sağladık. Bu noktada 81 ilimizde, dile kolay 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik" dedi. Bakan Kurum, asrın felaketinde bölgedeki yapı stokunun yaklaşık yüzde 40'ının yok olduğuna dikkat çekerek, "Felaketin ülkemize maliyeti 104 milyar dolara, konut hasarının ekonomik maliyeti ise 57 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.

"TÜSİAD'IN TARİHİNİ BİLİYORUZ"

TÜRKİYE İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Bakan Murat Kurum, TÜSİAD'ın açıklamalarına da şöyle tepki gösterdi: "Bugün, büyük hedefler ortaya koyması gerekirken, üretime ve istihdama katkı yapması gerekirken, işi gücü bırakıp siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını görüyoruz. Çok açık ve net söylüyorum. Biz devlet olarak, Türkiye'yi büyütmek için, milletimizin istikbali için dertli olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla biriz, beraberiz, beraber olmaya da devam edeceğiz. TÜSİAD'ın tarihini biliyoruz, daha önce yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. Ama o dönem, çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle de herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil, bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır. İşte biz bugün, büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı yapı sektörümüzle birlikte gösteriyoruz."

TÜRK İNŞAATÇILAR 137 ÜLKEDE

TÜRK müteahhitlik sektörünün çağı yakalayan çözümleriyle farkını göstermeye devam ettiğine dikkat çeken Bakan Kurum, bugüne kadar 137 ülkede, toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 461 projeye imza atıldığını belirtti. Kurum, 2024'te de yurt dışında 28.6 milyar dolar tutarında 316 projeyi Türk müteahhitlerinin üstlendiğini kaydetti.