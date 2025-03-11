SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Dul ve yetim kaç lira ikramiye zammı alacak? İşte yeni hesap

Ocak 2025'te SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu. Milyonların merak ettiği emekli bayram ikramiyesi rakamını ise dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Zamlı bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman geçecek? Dul ve yetim maaşı alanlar için ikramiye hesabı…
EMEKLİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALDI?
Aralık 2024 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2025'e kadar SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 15,74 olarak açıklandı. Memur emeklisi için zam oranı ise yüzde 11,54 oldu. Bu zam oranlarına bağlı olarak en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.
2 AYLIK ENFLASYON FARKI ORTAYA ÇIKTI
Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5,03 olurken şubat ayında yüzde 2,27 olarak hesaplandı. Böylelikle SSK, Bağkur emeklisi için yüzde 7,42 zam kesinleşti. Toplam kümülatif zam ise yüzde 6.40 oldu. Yapılan toplu sözleşme görüşmelerine göre, memurlar ve memur emeklileri 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde 5 toplu sözleşme zammı alacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan, 4 bin liraya yükseldiğini açıkladı. Böylelikle emekli ikramiyelerine yüzde 33 oranında artış yapılmış oldu. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Türkiye'de 16 milyon emeklinin faydalanacağı emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı için toplam 8 bin lira olacak. Güler konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada "Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun" dedi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emekli ikramiyelerine ilişkin karar Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Emekli ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan Bayramı için ödenecek ikramiyelerin 24-28 Mart tarihlerinden ödenmesi bekleniyor.
DUL VE YETİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Dul ve yetim maaşı alanlar hisselerine göre emekli ikramiyesi alabilecek. Maaştan yüzde 75 hisse olanlara 3 bin lira ödeme yapılacak. Yüzde 50 hissesi olanlar 2 bin lira ödeme alırken yüzde 25 hisseye bin liralık ikramiye ödemesi yapılacak.
Emekli maaşları için 2 aylık enflasyon farkına göre hesap
2 aylık enflasyon farkına göre memur maaş hesabı