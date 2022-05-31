Giriş Tarihi: 31.5.2022 12:04Son Güncelleme: 31.5.2022 12:11
Son dakika haberi: 3600 ek gösterge için sona gelindi: Ek gösterge için iki alternatif masada!
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Son dakika haberi...3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplantı yapıldı. Dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.
Son dakika haberi...3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplantı yapıldı. Dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.