Son dakika haberi: 3600 ek gösterge için sona gelindi: Ek gösterge için iki alternatif masada!

Son dakika haberi...3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplantı yapıldı. Dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi.

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