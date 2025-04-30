Teknolojinin bayramı başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST KKTC, bugün kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla 1-4 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST KKTC 2025'te ziyaretçilerine teknolojideki en yeni ürünleri sunacak.

HAVA ARAÇLARI SERGİSİ

Bu yıl ilk kez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan festivalde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar, en güncel projelerini ve bilimsel birikimlerini teknoloji tutkunlarıyla paylaşacak. Yerli üretim ve efsaneleşmiş hava araçlarının yer aldığı hava araçları sergisi, ziyaretçilere uzayın derinliklerine uzanan bir seyahat ve görsel bir şölen sunacak planetaryum, altı farklı XR teknolojisi ile gerçeklerine birebir benzeyen ortamlarda bilim insanlarının gözünden birçok deneyimin yaşanacağı XR Deneyim Alanı gibi çok renkli etkinlikler KKTC'de bulunan katılımcılara sunulacak.

BARIŞ HAREKATI DENEYİMİ

Gelişmiş görsel ve işitsel teknik altyapısıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın en kritik anlarını Mehmetçik'in gözünden aktaracak ve ziyaretçilere o anları yaşatacak Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı festivale damgasını vuracak. Öte yandan çocukların pedallı uçaklarla havacılığa ilk adımı attığı pedallı uçuş etkinliği ve unutulmaz sahne gösterileri gibi birbirinden farklı etkinlikler festivale renk katacak. Öğrencilerin gerçek helikopterlerle gökyüzüne yükselirken ilk kez uçuş heyecanını yaşayacağı "İlk Uçuş" etkinliğinin de yer alacağı festival, 7'den 77'ye teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunacak.

SOSYAL İNOVASYON

Toplam 86 finalist takım; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde projelerini sergileyecek. Festivalin ilk üç gününde dört jüri odasında değerlendirmeler yapılacak. Yarışmaya Azerbaycan, Pakistan, KKTC ve Afganistan'dan da toplam 8 yabancı takım katılacak. Yaklaşık 260 öğrencinin yer alacağı çadırda öğrenciler projelerini ziyaretçilere anlatacak, sunumlarını gerçekleştirecek.

UZAY YOLCULUĞU

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) tarafından hazırlanan "Ufkun Ötesinde" sergisinde; "Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in deneyleri, CUPOLA modülü, uzay görev eşyaları, astronot patch'leri, Uzay Yolcusu Oyunu ve Astronot Olabilir Miyim?" gibi interaktif düzenekler ve Bilim ve Teknik Fotoğraf Çekim Alanı da yer alacak.



FİNALİSTLER HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK

FESTİVALDE, "Sosyal İnovasyon", "Uçan Araba Simülasyon", "Turizm Teknolojileri", "TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan", "TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje" yarışmalarıyla TEKNOFEST Drone Şampiyonası gerçekleştirilecek. Finalde 6 farklı ülkeden (Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, KKTC, Pakistan, Türkiye) takımlar yarışacak. KKTC'den 20 finalist takım ve 103 finalist üye yarışmalarda yer alacak.



22 FARKLI ÜLKE, 47 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

TEKNOFEST KKTC'ye 22 farklı ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra başvuru yapan ülkeler arasında Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Burundi, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus ve Özbekistan yer alıyor. TEKNOFEST KKTC kapsamında toplam 268 takım ve 1083 üye finalist olmaya hak kazandı. Finalistlerin 334'ü kadın, 749'u ise erkek üyelerden oluştu. Yarışmalar 6 ana ve 13 alt kategoride düzenlenecek.



FESTİVALDE, UÇUŞ GÖSTERİLERİ DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

FESTİVAL kapsamında uçuş gösterileri de gerçekleştirilecek. Bu gösterilerde, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI yer alacak.