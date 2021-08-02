Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta son bulacak? İstanbul, Aydın, İzmir, Muğla, Bursa elektrik arıza kesinti listesi 2 Ağustos 2021 Pazartesi

Yurt genelinde elektrik kesintilerinin yaşandığı bilinirken arıza kesinti programı ile ilgili son dakika bilgileri de yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere; güncel elektrik kesinti listesi her gün yayınlanırken evlerinde elektrikleri olmayan vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek ve saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Elektrik arıza kesintisinin şu an devam ettiği öngörülürken ne zaman ve saat kaçta son bulacağı gündemdeki yerini koruyor. İşte İstanbul, Aydın, İzmir, Muğla, Bursa elektrik arıza kesinti listesi 2 Ağustos 2021 Pazartesi