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Türk inşaatçılar ’e çıkarma yaptı

SABAH, gayrimenkulün önde gelen oyuncularını ’da gurbetçilerle bir araya getirdi. İki günlük organizasyona katılım yüksek oldu

SEDA TABAK
SEDA TABAK Emlak Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Türk inşaatçılar Berlin’e çıkarma yaptı
SABAH, gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileriyle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları 'nın şehrinde bir araya getirdi. TITANIC Chaussee Berlin Hotel'de dün başlayan etkinlik bugün akşama kadar devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen buluşmaya, GYO, Kiptaş, , Artaş İnşaat, Nef, , ve Gap İnşaat katıldı.

İKİNCİ BULUŞMA KÖLN'DE
Sınırlı sayıda konutun tanıtılacağı organizasyonların bir sonraki durağı ise 27-28 Ekim tarihleri arasında Köln olacak. Dün kapılarını açan Berlin buluşmasına gurbetçilerin ilgisi yoğun oldu. Kurdaki artış nedeniyle Türkiye'den konut almanın cazip hale geldiğini belirten yatırımcılar, "Türkiye'den ev almak hep hayalimizdi. Yapılan fırsat kampanyası ve kur artışı da bu hayali gerçekleştirmemiz için önemli bir neden oldu. SABAH Gazetesi'ne bu imkânı tanıdığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

EV ALMANIN TAM ZAMANI
Kur saldırısıyla satışları dibe vuran inşaat sektörü, eşi benzeri görülmemiş bir kampanyaya imza attı. Yüzlerce firmanın dahil olduğu kampanyada konut kredisi faizleri yüzde 2'yi aşan seviyelerden yeniden 120 ay vadede yüzde 0.98'e indirildi. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada peşinat oranı da yüzde 10'a çekildi. Kampanyada en çok dikkat çeken kısım ise vatandaşın döviz veya altından gayrimenkule yönlendirilmesi.
Peşinat tutarının döviz veya altın cinsinden yatırılması durumunda o günün Merkez Bankası kuru dikkate alınacak.
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Türk inşaatçılar Berlin’e çıkarma yaptı
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