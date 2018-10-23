Dört ile 'mega proje' dopingi

2016'da trafiğe açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamı niteliğinde olan ve Silivri Kınalı'dan Sakarya ilinin Akyazı ilçesine kadar devam edecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun güzergâhında bulunan veya bağlantı yolları olan bölgelerdeki gayrimenkul fiyatları yüzde 44 ile yüzde 92 arasında değerlendi. Kuzey Marmara Otoyolu ile değer artışı Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da gözleniyor. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'ya göre Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul'a ulaşımı çok daha kolaylaşacak olan Tekirdağ'da son 4 yılda konut fiyatları yüzde 52 artış gösterdi. İstanbul Silivri'de son 4 yıllık konut satış fiyatı artışı yüzde 69 seviyesinde iken, Çatalca'da konut fiyatları son 4 yılda yüzde 44 artış gösterdi. Son 4 yılda konut fiyatlarında Arnavutköy'de yüzde 57 artış görülürken, Eyüp'te konut fiyatları son 4 yılda yüzde 73 artış gösterdi. Pendik'te ise son 4 yılda konut fiyatları yüzde 59 artış kaydetti. Kocaeli'de son 4 yıllık konut fiyat artışı yüzde 80 seviyesinde. Sakarya'da ise konut fiyatları son 4 yılda yüzde 92 artış göstermiş durumda.

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