Emtia fiyatları tarihi rekor seviyelerden dönüş yaptı!

BIST 100
2.144,26
10,67 (% 0,50)
DOLAR
14,7905
0,09 (% 0,60)
EURO
16,3930
0,07 (% 0,41)
ALTIN
913,93
-3,26 (% -0,36)
GÜMÜŞ
11,86
-0,10 (% -0,87)
BITCOIN
41.666
1.146,96 (% 2,83)
PETROL
107,96
1,32 (% 1,24)
BONO
25,29
0,09 (% 0,36)
ACSEL - ACIPAYAM SELULOZ ADEL - ADEL KALEMCILIK ADESE - ADESE GAYRIMENKUL AEFES - ANADOLU EFES AFYON - AFYON CIMENTO AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING AGYO - ATAKULE GMYO AKBNK - AKBANK AKCNS - AKCANSA AKENR - AK ENERJI AKFGY - AKFEN GMYO AKGRT - AKSIGORTA AKMGY - AKMERKEZ GMYO AKSA - AKSA AKSEN - AKSA ENERJI AKSGY - AKIS GMYO AKSUE - AKSU ENERJI AKYHO - AKDENIZ YATIRIM HOLDING ALARK - ALARKO HOLDING ALBRK - ALBARAKA TURK ALCAR - ALARKO CARRIER ALCTL - ALCATEL LUCENT TELETAS ALGYO - ALARKO GMYO ALKA - ALKIM KAGIT ALKIM - ALKIM KIMYA ALMAD - ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI ANELE - ANEL ELEKTRIK ANGEN - ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANHYT - ANADOLU HAYAT EMEK. ANSGR - ANADOLU SIGORTA ARASE - DOGU ARAS ENERJI ARCLK - ARCELIK ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI ARENA - ARENA BILGISAYAR ARMDA - ARMADA BILGISAYAR ARSAN - ARSAN TEKSTIL ARZUM - ARZUM EV ALETLERI ASELS - ASELSAN ASUZU - ANADOLU ISUZU ATAGY - ATA GMYO ATATP - ATP BILGISAYAR ATEKS - AKIN TEKSTIL ATLAS - ATLAS YAT. ORT. ATSYH - ATLANTIS YATIRIM HOLDING AVGYO - AVRASYA GMYO AVHOL - AVRUPA YATIRIM HOLDING AVOD - A.V.O.D GIDA VE TARIM AVTUR - AVRASYA PETROL VE TUR. AYCES - ALTINYUNUS CESME AYDEM - AYDEM ENERJI AYEN - AYEN ENERJI AYES - AYES CELIK HASIR VE CIT AYGAZ - AYGAZ BAGFS - BAGFAS BAKAB - BAK AMBALAJ BALAT - BALATACILAR BALATACILIK BANVT - BANVIT BASCM - BASTAS BASKENT CIMENTO BASGZ - BASKENT DOGALGAZ GMYO BAYRK - BAYRAK TABAN SANAYI BERA - BERA HOLDING BEYAZ - BEYAZ FILO BFREN - BOSCH FREN SISTEMLERI BIMAS - BIM MAGAZALAR BIOEN - BIOTREND CEVRE VE ENERJI BIZIM - BIZIM MAGAZALARI BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. BLCYT - BILICI YATIRIM BMSCH - BMS CELIK HASIR BNTAS - BANTAS AMBALAJ BOBET - BOGAZICI BETON SANAYI BOSSA - BOSSA BRISA - BRISA BRKO - BIRKO MENSUCAT BRKSN - BERKOSAN YALITIM BRLSM - BIRLESIM MUHENDISLIK BRMEN - BIRLIK MENSUCAT BRSAN - BORUSAN MANNESMANN BRYAT - BORUSAN YAT. PAZ. BSOKE - BATISOKE CIMENTO BTCIM - BATI CIMENTO BUCIM - BURSA CIMENTO BURCE - BURCELIK BURVA - BURCELIK VANA CANTE - CAN2 TERMIK CASA - CASA EMTIA PETROL CCOLA - COCA COLA ICECEK CELHA - CELIK HALAT CEMAS - CEMAS DOKUM CEMTS - CEMTAS CEOEM - CEO EVENT MEDYA CIMSA - CIMSA CLEBI - CELEBI CMBTN - CIMBETON CMENT - CIMENTAS COSMO - COSMOS YAT. HOLDING CRDFA - CREDITWEST FAKTORING CRFSA - CARREFOURSA CUSAN - CUHADAROGLU METAL DAGHL - DAGI YATIRIM HOLDING DAGI - DAGI GIYIM DAPGM - DAP GAYRIMENKUL DARDL - DARDANEL DENGE - DENGE HOLDING DERHL - DERLUKS YATIRIM HOLDING DERIM - DERIMOD DESA - DESA DERI DESPC - DESPEC BILGISAYAR DEVA - DEVA HOLDING DGATE - DATAGATE BILGISAYAR DGGYO - DOGUS GMYO DGNMO - DOGANLAR MOBILYA DIRIT - DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL DITAS - DITAS DOGAN DMSAS - DEMISAS DOKUM DNISI - DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DOAS - DOGUS OTOMOTIV DOBUR - DOGAN BURDA DOCO - DO-CO DOGUB - DOGUSAN DOHOL - DOGAN HOLDING DOKTA - DOKTAS DOKUMCULUK DURDO - DURAN DOGAN BASIM DYOBY - DYO BOYA DZGYO - DENIZ GMYO ECILC - ECZACIBASI ILAC ECZYT - ECZACIBASI YATIRIM EDATA - E-DATA TEKNOLOJI EDIP - EDIP GAYRIMENKUL EGEEN - EGE ENDUSTRI EGEPO - NASMED EGEPOL EGGUB - EGE GUBRE EGPRO - EGE PROFIL EGSER - EGE SERAMIK EKGYO - EMLAK KONUT GMYO EKIZ - EKIZ KIMYA ELITE - ELITE NATUREL ORGANIK GIDA EMKEL - EMEK ELEKTRIK EMNIS - EMINIS AMBALAJ ENJSA - ENERJISA ENERJI ENKAI - ENKA INSAAT EPLAS - EGEPLAST ERBOS - ERBOSAN ERCB - ERCIYAS CELIK BORU EREGL - EREGLI DEMIR CELIK ERSU - ERSU GIDA ESCAR - ESCAR TURIZM TASIMACILIK ESCOM - ESCORT TEKNOLOJI ESEN - ESENBOGA ELEKTRIK ETILR - ETILER GIDA ETYAT - EURO TREND YAT. ORT. EUHOL - EURO YATIRIM HOLDING EUKYO - EURO KAPITAL YAT. ORT. EUYO - EURO YAT. ORT. FADE - FADE GIDA FENER - FENERBAHCE FUTBOL FLAP - FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. FMIZP - F-M IZMIT PISTON FONET - FONET BILGI TEKNOLOJILERI FORMT - FORMET METAL VE CAM FRIGO - FRIGO PAK GIDA FROTO - FORD OTOSAN GARAN - GARANTI BANKASI GARFA - GARANTI FAKTORING GEDIK - GEDIK Y. MEN. DEG. GEDZA - GEDIZ AMBALAJ GENIL - GEN ILAC GENTS - GENTAS GEREL - GERSAN ELEKTRIK GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GLBMD - GLOBAL MEN. DEG. GLCVY - GELECEK VARLIK YONETIMI GLRYH - GULER YAT. HOLDING GLYHO - GLOBAL YAT. HOLDING GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK GOLTS - GOLTAS CIMENTO GOODY - GOOD-YEAR GOZDE - GOZDE GIRISIM GRNYO - GARANTI YAT. ORT. GRSEL - GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK GSDDE - GSD DENIZCILIK GSDHO - GSD HOLDING GSRAY - GALATASARAY SPORTIF GUBRF - GUBRE FABRIK. GWIND - GALATA WIND ENERJI GZNMI - GEZINOMI SEYAHAT HALKB - T. HALK BANKASI HATEK - HATAY TEKSTIL HDFGS - HEDEF GIRISIM HEDEF - HEDEF HOLDING HEKTS - HEKTAS HLGYO - HALK GMYO HTTBT - HITIT BILGISAYAR HUBVC - HUB GIRISIM HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI HURGZ - HURRIYET GZT. ICBCT - ICBC TURKEY BANK IDEAS - IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER IDGYO - IDEALIST GMYO IEYHO - ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. IHAAS - IHLAS HABER AJANSI IHEVA - IHLAS EV ALETLERI IHGZT - IHLAS GAZETECILIK IHLAS - IHLAS HOLDING IHLGM - IHLAS GAYRIMENKUL IHYAY - IHLAS YAYIN HOLDING INDES - INDEKS BILGISAYAR INFO - INFO YATIRIM INTEM - INTEMA INVEO - INVEO YATIRIM HOLDING INVES - INVESTCO HOLDING IPEKE - IPEK DOGAL ENERJI ISATR - IS BANKASI (A) ISBIR - ISBIR HOLDING ISBTR - IS BANKASI (B) ISCTR - IS BANKASI (C) ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK ISFIN - IS FIN.KIR. ISGSY - IS GIRISIM ISGYO - IS GMYO ISKPL - ISIK PLASTIK ISKUR - IS BANKASI (KUR.) ISMEN - IS Y. MEN. DEG. ISSEN - ISBIR SENTETIK DOKUMA ISYAT - IS YAT. ORT. ITTFH - ITTIFAK HOLDING IZFAS - IZMIR FIRCA IZMDC - IZMIR DEMIR CELIK IZTAR - IZ HAYVANCILIK TARIM JANTS - JANTSA JANT SANAYI KAPLM - KAPLAMIN KAREL - KAREL ELEKTRONIK KARSN - KARSAN OTOMOTIV KARTN - KARTONSAN KARYE - KARTAL YEN. ENERJI KATMR - KATMERCILER EKIPMAN KCHOL - KOC HOLDING KENT - KENT GIDA KERVN - KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVT - KEREVITAS GIDA KFEIN - KAFEIN YAZILIM KGYO - KORAY GMYO KIMMR - KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS KLGYO - KILER GMYO KLKIM - KALEKIM KIMYEVI MADDELER KLMSN - KLIMASAN KLIMA KLNMA - T. KALKINMA BANK. KLSYN - KOLEKSIYON MOBILYA KNFRT - KONFRUT GIDA KONKA - KONYA KAGIT KONTR - KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONYA - KONYA CIMENTO KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL KOZAA - KOZA MADENCILIK KOZAL - KOZA ALTIN KRDMA - KARDEMIR (A) KRDMB - KARDEMIR (B) KRDMD - KARDEMIR (D) KRGYO - KORFEZ GMYO KRONT - KRON TELEKOMUNIKASYON KRSTL - KRISTAL KOLA KRTEK - KARSU TEKSTIL KRVGD - KERVAN GIDA KSTUR - KUSTUR KUSADASI TURIZM KTSKR - KUTAHYA SEKER FABRIKASI KUTPO - KUTAHYA PORSELEN KUYAS - KUYAS YATIRIM KZBGY - KIZILBUK GYO LIDFA - LIDER FAKTORING LINK - LINK BILGISAYAR LKMNH - LOKMAN HEKIM SAGLIK LOGO - LOGO YAZILIM LUKSK - LUKS KADIFE MAALT - MARMARIS ALTINYUNUS MAGEN - MARGUN ENERJI MAKTK - MAKINA TAKIM MANAS - MANAS ENERJI YONETIMI MARKA - MARKA YATIRIM HOLDING MARTI - MARTI OTEL MAVI - MAVI GIYIM MEDTR - MEDITERA TIBBI MALZEME MEGAP - MEGA POLIETILEN MEPET - METRO PETROL VE TESISLERI MERCN - MERCAN KIMYA MERIT - MERIT TURIZM MERKO - MERKO GIDA METRO - METRO HOLDING METUR - METEMTUR YATIRIM MGROS - MIGROS TICARET MIATK - MIA TEKNOLOJI MIPAZ - MILPA MMCAS - MMC SAN. VE TIC. YAT. MNDRS - MENDERES TEKSTIL MOBTL - MOBILTEL ILETISIM MPARK - MLP SAGLIK MRGYO - MARTI GMYO MRSHL - MARSHALL MSGYO - MISTRAL GMYO MTRKS - MATRIKS BILGI DAGITIM MTRYO - METRO YAT. ORT. MZHLD - MAZHAR ZORLU HOLDING NATEN - NATUREL ENERJI NETAS - NETAS TELEKOM. NIBAS - NIGBAS NIGDE BETON NTGAZ - NATURELGAZ NTHOL - NET HOLDING NUGYO - NUROL GMYO NUHCM - NUH CIMENTO ODAS - ODAS ELEKTRIK OLMK - MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ ORCAY - ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI ORGE - ORGE ENERJI ELEKTRIK ORMA - ORMA ORMAN MAHSULLERI OSMEN - OSMANLI MENKUL OSTIM - OSTIM ENDUSTRIYEL YAT OTKAR - OTOKAR OTTO - OTTO HOLDING OYAKC - OYAK CIMENTO OYAYO - OYAK YAT. ORT. OYLUM - OYLUM SINAI YATIRIMLAR OYYAT - OYAK YATIRIM MENKUL OZGYO - OZDERICI GMYO OZKGY - OZAK GMYO OZRDN - OZERDEN PLASTIK PAGYO - PANORA GMYO PAMEL - PAMEL ELEKTRIK PAPIL - PAPILON SAVUNMA PARSN - PARSAN PCILT - PC ILETISIM MEDYA PEGYO - PERA GMYO PEKGY - PEKER GMYO PENGD - PENGUEN GIDA PENTA - PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM PETKM - PETKIM PETUN - PINAR ET VE UN PGSUS - PEGASUS PINSU - PINAR SU PKART - PLASTIKKART PKENT - PETROKENT TURIZM PNLSN - PANELSAN CATI CEPHE PNSUT - PINAR SUT POLHO - POLISAN HOLDING POLTK - POLITEKNIK METAL PRKAB - TURK PRYSMIAN KABLO PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK PRZMA - PRIZMA PRESS MATBAACILIK PSDTC - PERGAMON DIS TICARET PSGYO - PASIFIK GMYO QNBFB - QNB FINANSBANK QNBFL - QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI RALYH - RAL YATIRIM HOLDING RAYSG - RAY SIGORTA RHEAG - RHEA GIRISIM RNPOL - RAINBOW POLIKARBONAT RODRG - RODRIGO TEKSTIL ROYAL - ROYAL HALI RTALB - RTA LABORATUVARLARI RYGYO - REYSAS GMYO RYSAS - REYSAS LOJISTIK SAFKR - SAFKAR EGE SOGUTMACILIK SAHOL - SABANCI HOLDING SAMAT - SARAY MATBAACILIK SANEL - SANEL MUHENDISLIK SANFM - SANIFOAM SUNGER SANKO - SANKO PAZARLAMA SARKY - SARKUYSAN SASA - SASA POLYESTER SAYAS - SAY YENILENEBILIR ENERJI SEKFK - SEKER FIN. KIR. SEKUR - SEKURO PLASTIK SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU SELGD - SELCUK GIDA SELVA - SELVA GIDA SERVE - SERVE FILM PRODUKSIYON SEYKM - SEYITLER KIMYA SILVR - SILVERLINE ENDUSTRI SISE - SISE CAM SKBNK - SEKERBANK SKTAS - SOKTAS SMART - SMARTIKS YAZILIM SNGYO - SINPAS GMYO SNKRN - SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM SNPAM - SONMEZ PAMUKLU SODSN - SODAS SODYUM SANAYII SOKM - SOK MARKETLER TICARET SONME - SONMEZ FILAMENT SRVGY - SERVET GMYO SUMAS - SUMAS SUNI TAHTA TATGD - TAT GIDA TAVHL - TAV HAVALIMANLARI TBORG - T.TUBORG TCELL - TURKCELL TDGYO - TREND GMYO TEKTU - TEK-ART TURIZM TETMT - TETAMAT GIDA TEZOL - EUROPAP TEZOL KAGIT TGSAS - TGS DIS TICARET THYAO - TURK HAVA YOLLARI TIRE - MONDI TIRE KUTSAN TKFEN - TEKFEN HOLDING TKNSA - TEKNOSA IC VE DIS TICARET TLMAN - TRABZON LIMAN TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMSN - TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR TOASO - TOFAS OTO. FAB. TRCAS - TURCAS PETROL TRGYO - TORUNLAR GMYO TRILC - TURK ILAC SERUM TSGYO - TSKB GMYO TSKB - T.S.K.B. TSPOR - TRABZONSPOR SPORTIF TTKOM - TURK TELEKOM TTRAK - TURK TRAKTOR TUCLK - TUGCELIK TUKAS - TUKAS TUPRS - TUPRAS TUREX - TUREKS TURIZM TASIMACILIK TURGG - TURKER PROJE GAYRIMENKUL TURSG - TURKIYE SIGORTA UFUK - UFUK YATIRIM ULAS - ULASLAR TURIZM YAT. ULKER - ULKER BISKUVI ULUFA - ULUSAL FAKTORING ULUSE - ULUSOY ELEKTRIK ULUUN - ULUSOY UN SANAYI UMPAS - UMPAS HOLDING UNLU - UNLU YATIRIM HOLDING USAK - USAK SERAMIK UTPYA - UTOPYA TURIZM UZERB - UZERTAS BOYA VAKBN - VAKIFLAR BANKASI VAKFN - VAKIF FIN. KIR. VAKKO - VAKKO TEKSTIL VANGD - VANET GIDA VBTYZ - VBT YAZILIM VERTU - VERUSATURK GIRISIM VERUS - VERUSA HOLDING VESBE - VESTEL BEYAZ ESYA VESTL - VESTEL VKFYO - VAKIF YAT. ORT. VKGYO - VAKIF GMYO VKING - VIKING KAGIT YAPRK - YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YATAS - YATAS YAYLA - YAYLA EN. UR. TUR. VE INS YBTAS - YIBITAS INSAAT MALZEME YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI YESIL - YESIL YATIRIM HOLDING YGGYO - YENI GIMAT GMYO YGYO - YESIL GMYO YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. YKSLN - YUKSELEN CELIK YONGA - YONGA MOBILYA YUNSA - YUNSA YYAPI - YESIL YAPI ZOREN - ZORLU ENERJI ZRGYO - ZIRAAT GMYO
Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Gümüş Ne Kadar
Hisse Fiyatları
Bitcoin
Artan/Azalanlar
SON HABERLER:
Borsa tüm zamanların haftalık rekorunu kırdı
New York borsası düşüşle açıldı
Rusya Merkez Bankası sert yaptırımlara rağmen faizi değiştirmedi
Tümü

Emtia fiyatları tarihi rekor seviyelerden dönüş yaptı!

Emtia piyasalarında buğdayın fiyatı 13,6350 dolarla gördüğü tarihi zirvenin ardından kazançlarını geri vererek geçen haftayı yüzde 8,4 kayıpla tamamlarken, paladyum yüzde 6,7, bakır yüzde 4,6, Brent petrol yüzde 4,7 ve doğal gaz da yüzde 4,9 değer kaybetti. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, "Ukrayna ve Rusya savaşında anlaşmaya yönelik açıklamalar gelmesi, fiyatlarda haftalık bazda geri çekilmeye yol açtı" dedi.

Oluşturma Tarihi: 14 Mart 2022 14:09
Son güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022 10:34

Emtia fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme olacağı umudu ve kar satışlarının etkisiyle rekor seviyelere yükseldikten sonra kazançlarını geri verdi.

Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı etkilerden dolayı emtia fiyatlarında geçen hafta da sert dalgalanmalar görüldü.

Jeopolitik risklerden dolayı emtia tedarikinde sıkıntıların derinleşeceği ve ihracatın durabileceği endişesiyle rekor seviyeleri gören emtia fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme olacağı umudu ve kar satışlarının etkisiyle rekor seviyelere yükseldikten sonra kazançlarını geri verdi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler geçen hafta da varlık fiyatlamalarında baş rolü oynarken, konuya ilişkin gelişmeler önemini sürdürdü.

Chicago Ticaret Borsası`nda işlem gören buğday fiyatları, 13,6350 dolarla gördüğü tarihi zirvenin ardından kazançlarını geri verdi ve haftayı yüzde 8,4 kayıpla tamamladı. Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla dünyanın buğday ambarlarından biri olan bölgede arz şoku yaşanacağına ilişkin beklentiler buğday fiyatlarını rekor seviyeye çıkarmıştı.

Söz konusu artışta, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya`nın savaşta olmasının buğday ve mısır ihracatının durma noktasına geleceğine dair endişeler etkili olmuştu.

Tohum ve gübrelerin arzı konusunda endişelerin artması, ülkede tarımsal faaliyetlerin bu yıl gerçekleşememe riskini de ortaya çıkardı. Analistler, buğday fiyatlarındaki düşüşlerde kar satışlarının etkili olduğunu belirtti.

Fiyatlardaki kayda değer yükselişle buğdaya olan talebinin azaldığını ifade eden analistler, ABD ve Avrupa açıklanan yaptırımların da özellikle buğday üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğunu söyledi.

PALADYUM DA TARİHİ ZİRVEDEN DÖNÜŞ YAPTI

New Yort Ticaret borsasında işlem gören paladyumun onsu da 3.435 dolarla tarihi zirveyi görmesinin ardından rekor seviyelerden gelen satışlarla haftayı yüzde 6,7 düşüşle tamamladı. Küresel paladyum üretiminin yüzde 40`ı Rusya tarafından karşılanıyor. İki ülke arasındaki savaştan dolayı paladyum fiyatları rekor kırsa da yatırımcıların daha riskli varlıklara dönmesi paladyum fiyatlarını da etkiledi.

Geçen hafta, COMEX piyasasında işlem gören bakır yüzde 4,6, New York Ticaret Borsasında işlem gören platin de yüzde 4,5 değer kaybetti. Çin`de bakır üretiminin artmasıyla bakır fiyatlarında gerilemeler görüldü.

Nikel, geçen hafta emtia piyasasının gündemine oturdu. Nikel fiyatlarının, tedarik sıkıntılarının yanı sıra spekülatif işlemlerin de güçlenmesiyle Londra Metal Borsası`nda (LME) yüzde 100`den fazla artarak 100 bin dolar seviyelerini test etmesinin ardından 8 Mart Salı gününden itibaren LME, bu varlıktaki işlem sırasını durdurdu. Böylece LME, 150 yıl sonra ilk kez tüm fiziki teslimatlı nikel kontratları erteleme kararı almış oldu.

Analistler, Rusya`nın sadece geçen yıl yapmış olduğu nikel ihracatının 3 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, yaptırım açıklamalarının savaş bitse bile nikel arzının olumsuz etkileneceği endişelerine yol açtığını aktardı.

Altının ons fiyatı da devam eden jeopolitik risklerle bu hafta da yükselişini sürdürürken, haftayı yüzde 0,84 değer kazancıyla tamamladı.

ENERJİ TARAFINDA DA SERT DÜŞÜŞLER YAŞANDI

ABD`nin Rus petrolü, sıvılaştırılmış doğal gazı ve petrokimya ürünlerini yasaklamasının ardından vadeli işlemlerde 139,1 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrolün mayıs vadeli varil fiyatı, diplomasi adımları ve yeni tedarikçilere yönelik haber akışıyla haftayı yüzde 4,7 değer kaybıyla tamamladı. Avrupa`da nisan vadeli doğal gaz kontratları da önceki hafta yüzde 106,8 artışla 192,55 avroya çıkmasının ardından, ABD`nin Rusya`ya yaptırımlarıyla hafta başında 345 avroya kadar yükselse de haftanın geri kalanında geriledi ve haftayı yüzde 31,9 azalışla tamamladı.

New York Ticaret borsasında işlem gören doğal gaz da yüzde 4,9 azalış kaydetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz`un Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya`dan enerji ithalatını savunması doğal gaz fiyatlarında gevşemeye neden oldu.

Hava sıcaklıklarının artacağı ve talebin azalacağına yönelik beklentiler de doğal gaz fiyatlarını aşağı yönlü etkileyen başka bir faktör oldu.

TARIM EMTİASINDA KARIŞIK BİR SEYİR GÖZLENDİ

Geçen hafta tarım emtiasında karışık bir seyir gözlemlendi. New Yort Ticaret borsasında işlem gören pamuk yüzde 0,4, kakao yüzde 0,2 değer kazanırken, kahve yüzde 1,4, şeker yüzde 0,5 değer kaybetti.

Chicago Ticaret Borsasında işlem gören mısır yüzde 1,1, soya fasulyesi yüzde 1,1, değer kazandı.

Ukrayna ve Rusya tarafından gelen haberler tarım emtiasında dalgalanmalara yol açtı. Soya fasulyesinde ABD`nin ihracatının yükseleceğine dair öngörüler, soya fasulyesi fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Analistler, çikolata üretiminde kullanılan kakaoya küresel bazda talebin artmasının fiyatların yükselmesini sağladığını söyledi.

ÜRETİM VE STOK TAHMİNLERİNDEKİ DÜŞÜŞ PAMUK FİYATLARINI DESTEKLEDİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Ukrayna ve Rusya savaşında anlaşmaya yönelik açıklamalar gelmesinin fiyatlarda haftalık bazda geri çekilmeye yol açtığını belirtti.

Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin gelecek haber akışının buğday fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden Ergezen, üretim ve stok tahminlerindeki düşüşün pamuk fiyatlarını desteklediğini aktardı.

Ergezen, şekerin haftayı düşüşle tamamladığını vurgulayarak, Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilememesinin, ekonomik aktivitelerin zayıflayacağı ve şekerde talebin azalacağı endişelerini beraberinde getirdiğini söyledi.

Kahvedeki düşüşe değinen Ergezen, "Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle ekonomilere yönelik artan endişeler, satış baskısının artmasında etkili oluyor. Özellikle talebin zayıflayacağı beklentileri hakim." dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!