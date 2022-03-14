Emtia fiyatları tarihi rekor seviyelerden dönüş yaptı!

Nikel, geçen hafta emtia piyasasının gündemine oturdu. Nikel fiyatlarının, tedarik sıkıntılarının yanı sıra spekülatif işlemlerin de güçlenmesiyle Londra Metal Borsası`nda (LME) yüzde 100`den fazla artarak 100 bin dolar seviyelerini test etmesinin ardından 8 Mart Salı gününden itibaren LME, bu varlıktaki işlem sırasını durdurdu. Böylece LME, 150 yıl sonra ilk kez tüm fiziki teslimatlı nikel kontratları erteleme kararı almış oldu.

Analistler, Rusya`nın sadece geçen yıl yapmış olduğu nikel ihracatının 3 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, yaptırım açıklamalarının savaş bitse bile nikel arzının olumsuz etkileneceği endişelerine yol açtığını aktardı.

Altının ons fiyatı da devam eden jeopolitik risklerle bu hafta da yükselişini sürdürürken, haftayı yüzde 0,84 değer kazancıyla tamamladı.