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Giriş Tarihi: 14.10.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 17:10

ABD’de fişleme skandalı! İsrail Gazzelileri katlediyor diyen Harvard öğrencilerini böyle tehdit ettiler: Özür dileyin yoksa…

İşgalci İsrail'in Gazze katliamının 8. gününde yoğun bombardıman devam ediyor. Gazze halkını sürgüne zorlayan İsrail, saldırılarında sivilleri katlediyor. Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan İsrail, sivil katliamına kılıf ararken Filistin halkının uğradığı katliam Batı'da görmezden geliniyor. Sayısız ülkede İsrail'in katliamları görmezden gelinirken ABD'de bulunan dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. İsrail'e 'katil' diyen Harvard'lı öğrencilerin fotoğrafları kamyonla gezdirilerek tehdit edildi.

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ABD’de fişleme skandalı! İsrail Gazzelileri katlediyor diyen Harvard öğrencilerini böyle tehdit ettiler: Özür dileyin yoksa…

Son dakika İsrail Filistin Gazze Hamas: İsrail'in Gazze'deki sivil katliamları yoğum saldırılarla devam ediyor. 8 günden bu yana Gazze Şeridi'nde çocuk, bebek, kadın, yaşlı ayırt etmeden büyük bir insanlık kıyımı gerçekleştiren İsrail, beyaz fosfor kullanımıyla yalnızca insanlık değil savaş suçu da işliyor.

ABD’de fişleme skandalı! İsrail Gazzelileri katlediyor diyen Harvard öğrencilerini böyle tehdit ettiler: Özür dileyin yoksa…

Batı medyasıyla olan yakın ilişkileriyle birlikte yaptığı zulmü örtbas etmeye çalışan, katliamlarına bahane uyduran İsrail'e karşı gelenler itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.

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ABD’de fişleme skandalı! İsrail Gazzelileri katlediyor diyen Harvard öğrencilerini böyle tehdit ettiler: Özür dileyin yoksa…

FİLİSTİN'E DESTEK VEREN HARVARDLI ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİLER

Son olarak ABD'de bulunan Siyonist lobi, akılalmaz bir fişleme skandalına imza attı. ABD'de bulunan dünyaca ünlü Harvard Üniversite'sinde yaşanan olayda Filistin'e destek veren ABD'li öğrenciler büyük bir tehditle karşı karşıya geldi. Üniversitede faaliyet gösteren, işgalci İsrail'e karşı Filistin halkıyla olduklarını beyan eden öğrenciler, Siyonistler tarafından hedef gösterildi.

ABD’de fişleme skandalı! İsrail Gazzelileri katlediyor diyen Harvard öğrencilerini böyle tehdit ettiler: Özür dileyin yoksa…

RESİM VE İSİMLERİ KAMYONLA DOLAŞTIRILDI

İmzaladıkları bildiriyle Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun nedensiz olmadığını, Filistin halkının uzun yıllardır işgal ve zulüm altında olduğunu söyleyen Harvardlı öğrenci topluluğunun Yönetim Kurulu ve organizatörlerinin isimleri ve resimleri, üniversitenin çevresinde dolaştırılan kamyonla gösterildi.

ABD’de fişleme skandalı! İsrail Gazzelileri katlediyor diyen Harvard öğrencilerini böyle tehdit ettiler: Özür dileyin yoksa…

Kamyona Filistin halkına destek verenlerin fotoğraflarını ve isimlerini basıp dolaştıran Siyonist dernek, öğrencilerin isimlerini ve adreslerini online olarak da yayınladı. Açık açık hedef gösterilen öğrencilerin can güvenliği için Harvard Üniversitesi polisi ve yönetimi devreye girdi.

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