ABD’de fişleme skandalı! İsrail Gazzelileri katlediyor diyen Harvard öğrencilerini böyle tehdit ettiler: Özür dileyin yoksa…

İşgalci İsrail'in Gazze katliamının 8. gününde yoğun bombardıman devam ediyor. Gazze halkını sürgüne zorlayan İsrail, saldırılarında sivilleri katlediyor. Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan İsrail, sivil katliamına kılıf ararken Filistin halkının uğradığı katliam Batı'da görmezden geliniyor. Sayısız ülkede İsrail'in katliamları görmezden gelinirken ABD'de bulunan dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. İsrail'e 'katil' diyen Harvard'lı öğrencilerin fotoğrafları kamyonla gezdirilerek tehdit edildi.