ABD’de fişleme skandalı! İsrail Gazzelileri katlediyor diyen Harvard öğrencilerini böyle tehdit ettiler: Özür dileyin yoksa…

FİLİSTİN'E DESTEK VEREN HARVARDLI ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİLER

Son olarak ABD'de bulunan Siyonist lobi, akılalmaz bir fişleme skandalına imza attı. ABD'de bulunan dünyaca ünlü Harvard Üniversite'sinde yaşanan olayda Filistin'e destek veren ABD'li öğrenciler büyük bir tehditle karşı karşıya geldi. Üniversitede faaliyet gösteren, işgalci İsrail'e karşı Filistin halkıyla olduklarını beyan eden öğrenciler, Siyonistler tarafından hedef gösterildi.