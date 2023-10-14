Giriş Tarihi: 14.10.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 14:11

Alman basını ‘kan akıtmayın’ diyen Türkiye’yi hedef gösterdi: İsrail zulmüne baş kaldıran Başkan Erdoğan’a çirkin sözler!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Gazze'deki katliamlarına 8. gününde devam ederken kara harekatını başlatması an meselesi. Gazze'yi tamamen işgal etmek için başlattığı saldırılarda sivillere yönelik beyaz fosfor kullanmak da dahil olmak üzere sayısız savaş suçuna imza atan işgalci İsrail'e Batı medyası sessiz kalırken Türkiye Gazze halkına insani yardım ulaştırılması ve akan sivil kanlarının durdurulması için harekete geçmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinli sivillere yapılan zulmü eleştirdiği sözleri Alman basınında gündeme oturdu. İsrail'in suçlarına göz yuman Alman Das Bild, Türkiye için skandal sözlere imza attı.