Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bu kadarına pes! Batı’nın ‘özgür’ basını toz kondurmadı! İsrail’in öldürdüğü Reuters muhabiri için skandal manşet!
Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 11:40

Bu kadarına pes! Batı’nın ‘özgür’ basını toz kondurmadı! İsrail’in öldürdüğü Reuters muhabiri için skandal manşet!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in Gazze'de devam ettiği insani kıyım 8. güne girdi. Hamas'ı hedef aldığı iddiasıyla Gazze'de sivillere bombalar yağdıran İsrail, halkın evlerini boşaltması için akşam 16'ya kadar süre verdi. Buna rağmen sivil konvoyları hedef almaya devam eden İsrail güçlerinin konvoy saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırıların da uluslararası haber ajansı Reuters'ın muhabiri de hayatını kaybetti. Ne var ki İsrail'in sözcülüğünü üstlenmeye kararlı olan Batılı haber ajansı, kendi meslektaşlarının katledilmesinde bile İsrail'i suçlamak yerine sessiz kaldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Bu kadarına pes! Batı’nın ‘özgür’ basını toz kondurmadı! İsrail’in öldürdüğü Reuters muhabiri için skandal manşet!

Son dakika İsrail Filistin Gazze Hamas: Hamas'ın yürüttüğü Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in açtığı savaşta insanlık suçu işleniyor. İsrail'in Gazze'deki sivilleri gece gündüz demeden katledişi devam ederken bölgenin boşaltılması gündemde. Gazze'yi tamamen yerle bir edecek planı devreye sokan İsrail, uluslararası kuruluşların tüm itirazlarına rağmen "Bölgeyi 16.00'ya kadar boşaltın" uyarısında bulundu.

Bu kadarına pes! Batı’nın ‘özgür’ basını toz kondurmadı! İsrail’in öldürdüğü Reuters muhabiri için skandal manşet!

İSRAİL BATI MEDYASI ÇALIŞANLARINI DA VURDU

Tüm bu açıklamalara rağmen sivili konvoyları Hamas bahanesiyle hedef alan İsrail, gece saatlerinde işgal ettiği topraklardan ayrılmak için oluşturulan sivil konvoyu göz kırpmadan vurdu. Gece gerçekleşen bir başka saldırıda ise gazeteciler hedef alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu kadarına pes! Batı’nın ‘özgür’ basını toz kondurmadı! İsrail’in öldürdüğü Reuters muhabiri için skandal manşet!

Lübnan'ın İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda, Reuters haber ajansı kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetti. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail saldırısında yaralanan 5 gazeteciden 2'sinin kendi çalışanları olduğunu duyurdu.

Bu kadarına pes! Batı’nın ‘özgür’ basını toz kondurmadı! İsrail’in öldürdüğü Reuters muhabiri için skandal manşet!

Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü. Öte yandan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in "kara siciline yeni bir rezalet eklediğini" belirterek, gazetecileri direkt hedef aldığını vurguladı.

Bu kadarına pes! Batı’nın ‘özgür’ basını toz kondurmadı! İsrail’in öldürdüğü Reuters muhabiri için skandal manşet!

ÖLEN MESLEKTAŞLARI İÇİN SKANDAL MANŞET

İsrail yanlısı haber diliyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Reuters, meslektaşlarının öldürülmesinin ardından bir skandala daha imza attı. Açık bir şekilde İsrail tarafından vurulan meslektaşlarının ölümünü duyurduğu haberde Reuters, katilin İsrail olduğunu belirtmekten geri durdu.

SON DAKİKA