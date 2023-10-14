Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 11:40

Bu kadarına pes! Batı’nın ‘özgür’ basını toz kondurmadı! İsrail’in öldürdüğü Reuters muhabiri için skandal manşet!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in Gazze'de devam ettiği insani kıyım 8. güne girdi. Hamas'ı hedef aldığı iddiasıyla Gazze'de sivillere bombalar yağdıran İsrail, halkın evlerini boşaltması için akşam 16'ya kadar süre verdi. Buna rağmen sivil konvoyları hedef almaya devam eden İsrail güçlerinin konvoy saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırıların da uluslararası haber ajansı Reuters'ın muhabiri de hayatını kaybetti. Ne var ki İsrail'in sözcülüğünü üstlenmeye kararlı olan Batılı haber ajansı, kendi meslektaşlarının katledilmesinde bile İsrail'i suçlamak yerine sessiz kaldı.