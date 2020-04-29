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'Covid-19 bir yalan' pankartıyla protestolara liderlik eden Audrey Whitlock Covid-19'a yakalandı!

ABD'de yeni tip koronavirüs tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Coronavirüse inanmayan ve önlemleri binlerce kişiyle protesto edenlerin lideri olan Audrey Whitlock'a ironik bir soru soruldu. "Bu haftaki protestoya geliyor musun?" sorusuna Audrey Whitlock bakın nasıl cevap verdi.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





