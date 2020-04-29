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FotoHaber 'Covid-19 bir yalan' pankartıyla protestolara liderlik eden Audrey Whitlock Covid-19'a yakalandı!
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Covid-19 bir yalan' pankartıyla protestolara liderlik eden Audrey Whitlock Covid-19'a yakalandı!
ABD'de yeni tip koronavirüs tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Coronavirüse inanmayan ve önlemleri binlerce kişiyle protesto edenlerin lideri olan Audrey Whitlock'a ironik bir soru soruldu. "Bu haftaki protestoya geliyor musun?" sorusuna Audrey Whitlock bakın nasıl cevap verdi.
Giriş Tarihi: 29.04.2020
11:52
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
12:11
'Covid-19 bir yalan' pankartıyla protestolara liderlik eden Audrey Whitlock Covid-19'a yakalandı!
TV'LER DUYURDU: 'COVİD YALAN' DİYEN PROTESTOCULARIN LİDERİ COVID-19 OLDU!
Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde (NC)
yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock'a Kovid-19 bulaştığını duyurdu.
'Covid-19 bir yalan' pankartıyla protestolara liderlik eden Audrey Whitlock Covid-19'a yakalandı!
Söz konusu haberde, Kuzey Carolina'da koronavirüs tedbirlerini protesto eden kalabalığın liderlerinden olduğu belirtilen Whitlock'un Facebook hesabındaki
''Gerçek şu ki modern toplum bulaşıcı virüsleri yok edemedi.'' şeklindeki paylaşımına da yer verildi.
'Covid-19 bir yalan' pankartıyla protestolara liderlik eden Audrey Whitlock Covid-19'a yakalandı!
70 BİN İNSANI SOKAĞA DÖKTÜ!
Audrey Whitlock'un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip ''Barışçıl Eylem'' isimli grup, nisan başlarında eyalette Kovid-19 tedbirlerine karşı büyük protestolar düzenlemişti.
'Covid-19 bir yalan' pankartıyla protestolara liderlik eden Audrey Whitlock Covid-19'a yakalandı!
NC eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre, 27 Nisan itibariyle 9 bin 142 koronavirüs vakasında 306 kişi hayatını kaybetti.
NC Valisi Roy Cooper evde kalma uygulamasını 8 Mayıs'a kadar uzatırken, eyaletteki okulların ise ağustosa kadar kapalı kalacağı belirtiliyor.
'Covid-19 bir yalan' pankartıyla protestolara liderlik eden Audrey Whitlock Covid-19'a yakalandı!
BU HAFTAKİ EYLEME KATILACAK MISIN?
"Covid bir yalan" diyerek 70 bin insanı sokağa döken ve coronavirüse yakalanan Audrey Whitlock'a ironik bir soru yöneltildi.
"Bu haftaki protestoya katılacak mısın?" sorusuna Audrey Whitlock "Yorum yok" cevabı verdi.
'Covid-19 bir yalan' pankartıyla protestolara liderlik eden Audrey Whitlock Covid-19'a yakalandı!
'Covid-19 bir yalan' pankartıyla protestolara liderlik eden Audrey Whitlock Covid-19'a yakalandı!