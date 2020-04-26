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Dünya lideri Kim Jong-Un ile ilgili bu haberini konuşuyor! öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz akşam, pek çok kaynak lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiasını olarak geçmişti. Ameliyat olduğu bilinen Kim'in corona virüsü nedeniyle öldüğü ileri sürülürken, Kuzey Kore lideri ile ilgili dünya basınından pek çok açıklama geldi. Dün akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'da flaş bir açıklamada bulunurken, Kim Jong-Un sağlık durumu hakkında son bir iddiada kaynaklı geldi. Peki, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü mü, sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne? Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntılara ve son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:27
Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor! Kim Jong Un öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Dünya corona virüsü ile mücadelesini sürdürürken, önceki gün akşam saatlerinde lideri Kim'in öldüğüne dair ortaya atılan iddia, gündeme olarak düştü. Daha önce ameliyat olduğu söylentileri ortaya atılan Kuzey Kore lideri sağlık durumu ise merak edilmeye devam ediyor. Bu noktada, dün gece sosyal medyada dolaşan ve kaynaklı olduğu ileri sürülen 'Kim Jong Un öldü' iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Kim Jong-Un öldü mü ve sağlık durumu nasıl?' sorusunun yanıtı dünden bu yana yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan, Kuzey Kore liderinin biyografisi, hayatı ve hastalığı da merak edilen bir diğer olarak öne çıkıyor.

KİM JONG-UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dün ortaya atılan iddianın ardından bugün dünya basınında Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında çeşitli yapıldı. Ağırlıklı olarak ABD, İngiliz ve Güney Kore basını tarafından Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında gelişmelere yer verilirken olası ihtimallere de değinildi.

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Pompeo ayrıca, kendisine yöneltilen 'Kim Jong-un öldü mü?' sorusuna da açıklık getirdi.

İşte, son dakika haberinin detayları;

Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor! Kim Jong Un öldü mü, sağlık durumu nasıl?

ABD basınında çıkan haberlere göre, Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Dairesi'nin üst düzey bir yetkilisi liderliğindeki doktor heyeti perşembe günü 'ye gitmek üzere Pekin'den ayrıldı.

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Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor! Kim Jong Un öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Uluslararası İrtibat Dairesi ve Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor! Kim Jong Un öldü mü, sağlık durumu nasıl?

- KİM'İN SAĞLIĞI KONUSUNDA ÇELİŞKİLİ HABERLER

Güney Kore'nin The Dong-a Ilbo gazetesi Amerikalı bir yetkilinin Kim'i "15-20 Nisan arasında Wonsan'da tek başına yürürken" gördüğünü yazdı.

Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor! Kim Jong Un öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Yetkili, "Kim'in bazı yardımcıları ve üst düzey yetkilerinin Kovid-19'a yakalanması üzerine Kim, önlem olarak nüfusun çok yoğun olduğu Pyongyang'dan ayrılmış görünüyor." ifadesini kullandı.

Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor! Kim Jong Un öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Merkezi Seul'de bulunan Daily NK sitesinin adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise Kim'in 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilgili bu son dakika haberini konuşuyor! Kim Jong Un öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Güney Kore'nin resmi Yonhap ajansı bir hükümet yetkilisinin, liderinin çok hasta olmadığını aktardığını bildirirken, Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurdu.

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