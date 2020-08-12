Hindistan’da büyük skandal! Hz. Muhammed’e s.a.v yönelik haddi aşan sözlerin ardından sokaklar karıştı

Hindistan'da büyük skandal! Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir milletvekilinin yeğeninin Hazreti Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımının ardından binlerce Müslüman Hindistan'ın Bangalore şehrinde sokaklara döküldü. Polis göstericilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 110'dan fazla kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 12.08.2020
15:13
Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
15:29