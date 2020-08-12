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Haberler FotoHaber Hindistan’da büyük skandal! Hz. Muhammed’e (s.a.v) yönelik haddi aşan sözlerin ardından sokaklar karıştı

’da büyük skandal! ’e (s.a.v) yönelik haddi aşan sözlerin ardından sokaklar karıştı

'da büyük skandal! Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir milletvekilinin yeğeninin Hazreti Muhammed'e (s.a.v) yönelik içerikli sosyal medya paylaşımının ardından binlerce Müslüman Hindistan'ın Bangalore şehrinde sokaklara döküldü. Polis göstericilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 110'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 15:29
Hindistan’da büyük skandal! Hz. Muhammed’e s.a.v yönelik haddi aşan sözlerin ardından sokaklar karıştı

'da Hazreti Muhammed'e(s.a.v) içerikli paylaşımın ardından binlerce Müslüman sokağa çıktı. Polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi gözaltına alındı.

Hindistan’da büyük skandal! Hz. Muhammed’e s.a.v yönelik haddi aşan sözlerin ardından sokaklar karıştı

'ın Karnataka eyaletinde bir milletvekilinin yeğeninin Hazreti Muhammed'e (s.a.v) yönelik içerikli sosyal medya paylaşımının ardından binlerce Müslüman Hindistan'ın Bangalore şehrinde sokaklara döküldü.

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Hindistan’da büyük skandal! Hz. Muhammed’e s.a.v yönelik haddi aşan sözlerin ardından sokaklar karıştı

HİNT POLİSTEN SERT MÜDAHALE!

Gösterilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale eden polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 110'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Hindistan’da büyük skandal! Hz. Muhammed’e s.a.v yönelik haddi aşan sözlerin ardından sokaklar karıştı

Sosyal medyada Hazreti Muhammed (s.a.v) ile ilgili içerikli paylaşımının ardından binlerce Müslüman Ulusal Kongresinin (INC) milletvekili Srinivas Murthy'nin yeğeni P. Naveen'in evinin önünde toplanarak birkaç aracın ateşe verildiği belirtildi. Komiser Kamal Pant, gece yarısı meydana gelen şiddet olaylarında aralarında kıdemli subayların da bulunduğu en az 60 polisin yaralandığını söyledi.

Hindistan’da büyük skandal! Hz. Muhammed’e s.a.v yönelik haddi aşan sözlerin ardından sokaklar karıştı

Bangalore'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı aktarıldı.

Hindistan’da büyük skandal! Hz. Muhammed’e s.a.v yönelik haddi aşan sözlerin ardından sokaklar karıştı

Durumun kontrol altına alındığını ifade eden polis, personelin yalnızca göz yaşartıcı gaz ve cop kullandığını ve kalabalığı dağıtmak için ateş açtığını ifade etti.

Hindistan’da büyük skandal! Hz. Muhammed’e s.a.v yönelik haddi aşan sözlerin ardından sokaklar karıştı

Öte yandan sosyal medya kullanıcısı binlerce kişi, Hazreti Muhammed (s.a.v) ile ilgili içerikli paylaşıma tepki gösterdi.

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