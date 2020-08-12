Hindistan’da büyük skandal! Hz. Muhammed’e s.a.v yönelik haddi aşan sözlerin ardından sokaklar karıştı

Sosyal medyada Hazreti Muhammed (s.a.v) ile ilgili hakaret içerikli paylaşımının ardından binlerce Müslüman Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) milletvekili Srinivas Murthy'nin yeğeni P. Naveen'in evinin önünde toplanarak birkaç aracın ateşe verildiği belirtildi. Komiser Kamal Pant, gece yarısı meydana gelen şiddet olaylarında aralarında kıdemli subayların da bulunduğu en az 60 polisin yaralandığını söyledi.