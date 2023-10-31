Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:28

İsrail, dünyanın Gazze’deki gözlerini kapatmaya çalışıyor: 33 gazeteci katledildi

İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırıma dünyanın gözlerini kapatmak için ayrı bir çaba sarf ediyor. Filistin'de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler İsrail'in adeta öncelikli hedefi halinde. Dünyanın Gazze'deki gözleri olmaya çalışan onlarca gazeteci, tehdit ve saldırılar altında görevini yapmaya çalışıyor. Başta Gazze olmak üzere Filistin'de düzenlediği vahşetin kamuoyu tarafından bilinmesini istemeyen İsrail, operasyonların başladığın günden bugüne 21 günde 3'ü kadın, 33 basın mensubunu katletti. SABAH, tek suçları haber yapmak olan gazetecilerin kimliklerine ulaştı.