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Haberler Fotohaber İsrail, dünyanın Gazze’deki gözlerini kapatmaya çalışıyor: 33 gazeteci katledildi
Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:28

İsrail, dünyanın Gazze’deki gözlerini kapatmaya çalışıyor: 33 gazeteci katledildi

İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırıma dünyanın gözlerini kapatmak için ayrı bir çaba sarf ediyor. Filistin'de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler İsrail'in adeta öncelikli hedefi halinde. Dünyanın Gazze'deki gözleri olmaya çalışan onlarca gazeteci, tehdit ve saldırılar altında görevini yapmaya çalışıyor. Başta Gazze olmak üzere Filistin'de düzenlediği vahşetin kamuoyu tarafından bilinmesini istemeyen İsrail, operasyonların başladığın günden bugüne 21 günde 3'ü kadın, 33 basın mensubunu katletti. SABAH, tek suçları haber yapmak olan gazetecilerin kimliklerine ulaştı.

HARUN SEKMEN
İsrail, dünyanın Gazze’deki gözlerini kapatmaya çalışıyor: 33 gazeteci katledildi

Muhabir, kameraman, fotoğrafçı, radyocu, televizyoncu, serbest gazeteci onlarca basın mensubu, İsrail tarafından öldürüldü. İşte haber peşinde koşarken, canice öldürülen gazeteciler:

İsrail, dünyanın Gazze’deki gözlerini kapatmaya çalışıyor: 33 gazeteci katledildi

'Dördüncü Kuvvet' ajansının kameramanı Muhammad Al-Salhi

'Ain Media' kameramanı İbrahim Muhammad Lafİ

Akıllı Medya Ajansı muhabiri Muhammad Jarghoun

Gazeteci Asaad Abdel Nasser Shamlakh

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İsrail, dünyanın Gazze’deki gözlerini kapatmaya çalışıyor: 33 gazeteci katledildi

Beşinci Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Saeed Al-Taweel

Gazeteci Hisham Al-Nawajha

Gazeteci Muhammad Sobh Abu Rizq

Serbest fotoğrafçı Muhammad Fayez Abu Matar

İsrail, dünyanın Gazze’deki gözlerini kapatmaya çalışıyor: 33 gazeteci katledildi

Gazeteci Recep Muhammed El-Nakib

Esirlerin Sesi Radyosu muhabiri Ahmed Şehab

İsrail, dünyanın Gazze’deki gözlerini kapatmaya çalışıyor: 33 gazeteci katledildi

Atlas İsrail Araştırmaları Merkezi Başkanı Abdel Rahman Şehab

Sevt El Aksa Radyosu çalışanı Hüssam Mübarek

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