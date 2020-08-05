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İşte sonrası sokakları! Bir şehir yerle bir edildi

'daki Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ağır bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Resmi açıklamalara göre patlamada şu ana kadar 100 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için de arama çalışmaları devam ediyor. Beyrut Valisi Mervan Abbud, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkentte nedeniyle yüz binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti. Abbud, hasar gören ev sayısına ilişkin net bilgi vermezken, hem yerel hem uluslararası medyada çıkan haberlere göre, patlamada 300 bin ev hasar gördü.

Giriş Tarihi: 05.08.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 15:09
İşte patlama sonrası Beyrut sokakları! Bir şehir yerle bir edildi

, Limanı'ndaki bir depoda çıkan yangının 2 bin 750 ton amonyum nitratın bulunduğu depoya sıçramasıyla meydana gelen sonucu korkunç bir felaket yaşadı.

Lübnan uzun süredir, yerel para biriminin dolar karşısında beş kata varan değer kaybı, ekonomik krizin yol açtığı protesto dalgası ve Hizbullah-İsrail arasındaki gerilimin tırmanması gibi konularla gündemdeydi.

İşte patlama sonrası Beyrut sokakları! Bir şehir yerle bir edildi

Ülkenin en büyük nüfusa sahip, ticari ve sosyal metropolü aynı zamanda da başkenti 'un limanında dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beyrut sakinleri limandaki yangını cep telefonlarıyla görüntülerken, meydana gelen ikinci bir korkunç bir etkiye yol açtı.

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İşte patlama sonrası Beyrut sokakları! Bir şehir yerle bir edildi

Nükleer bombalarla ilişkilendirilen sonrasındaki mantar bulutu ve patlamanın yol açtığı şok dalgası görüntülere yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından, felaketin büyüklüğüne ilişkin endişeler de arttı.

İşte patlama sonrası Beyrut sokakları! Bir şehir yerle bir edildi

KENT MERKEZİNDEKİ TÜM MAHALLELER SARSILDI

Limanı, kent merkezinde yer alıyor. Bu nedenle limanın çevresinde yoğun yerleşim bölgeleri de bulunuyor. Liman aynı zamanda kentin idari ve ticari merkezlerine de yakın mesafede yer alıyor.

İşte patlama sonrası Beyrut sokakları! Bir şehir yerle bir edildi

Limanda yaşanan korkunç patlamanın ardından, kent merkezinin çevresindeki mahallelerde şok dalgası nedeniyle evlerin, otomobillerin, dükkanların camları kırıldı ve vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Başkentteki Şehitler Meydanı üzerinde yer alan Muhammed el-Emin Camisi, başbakanlık olarak hizmet veren Saraya binası ve bunun yakınında yer alan eski Başbakan Saad Hariri'nin konutunun da sonucu zarar gördüğü belirtildi.

İşte patlama sonrası Beyrut sokakları! Bir şehir yerle bir edildi

Eski Başbakan Hariri'nin olayda yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Limanın hemen önünden geçen başkentin önemli arterlerinden sahil yolundaki araçların adeta bir kum fırtınasından çıkmış gibi görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

İşte patlama sonrası Beyrut sokakları! Bir şehir yerle bir edildi

Yıkılan bölgeleri inceleyen Valisi Mervan Abbud patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti ve yaptığı açıklama sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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