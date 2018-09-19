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nı bakın hangi ülke üretiyor?

Giriş Tarihi: 19.09.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 17:51
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nı bakın hangi ülke üretiyor?
Katliam silahlarını bakın hangi ülke üretiyor?

İÇ SAVAŞIN DESTEKÇİSİ!

Amerikan International, iç savaş ülkesi 'de onlarca öğrencinin öldüğü saldırıda yapımı ların kullanıldığını özel haberiyle dünyaya duyurdu. Yemen merkezli insan hakları grubu 'nın CNN ile paylaştığı belgeler ABD üretimi bombaların iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana atıldığını ortaya koyuyor. Fotoğraf ve kanıtların yer aldığı haberde, Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonla İran destekli Husilerin savaşında ateşlenen ABD yapımı füze ve silahlar açıkça gösterildi. ABD'li insan hakları örgütü Human Rights First, geçen ay Muvatana'ya ödül vermişti.

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nı bakın hangi ülke üretiyor?
Katliam silahlarını bakın hangi ülke üretiyor?

ADEN'DE SİVİLLERİN YAŞADIĞI EVİ VURDULAR

30 Nisan 2015... Aden'deki hava saldırısında, koalisyon uçaklarından atılan bir bir eve isabet etti. Evin sahibi Hayfa el Zevkari öldü, aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu altı kişi yaralandı.

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nı bakın hangi ülke üretiyor?
Katliam silahlarını bakın hangi ülke üretiyor?
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nı bakın hangi ülke üretiyor?
Katliam silahlarını bakın hangi ülke üretiyor?
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nı bakın hangi ülke üretiyor?
Katliam silahlarını bakın hangi ülke üretiyor?
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nı bakın hangi ülke üretiyor?
Katliam silahlarını bakın hangi ülke üretiyor?
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nı bakın hangi ülke üretiyor?
Katliam silahlarını bakın hangi ülke üretiyor?
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