Katliam silahlarını bakın hangi ülke üretiyor?

ADEN'DE SİVİLLERİN YAŞADIĞI EVİ VURDULAR

30 Nisan 2015... Aden'deki hava saldırısında, koalisyon uçaklarından atılan bir bomba bir eve isabet etti. Evin sahibi Hayfa el Zevkari öldü, aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu altı kişi yaralandı.