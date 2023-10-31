Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:31

Katliamı İngilizler hazırladı! İsrail'in Gazze vahşetinin temeli 106 yıl önce atıldı

106 yıl önce bugün Kudüs'ü almak için Osmanlı'ya saldıran İngilizler, ele geçirdikleri topraklarda İsrail'in kurulmasına yardımcı olarak bugün Gazze'de meydana gelen katliam, acı ve gözyaşının ön koşullarını hazırladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu, Kudüs'ü kahramanca savundu. İngilizler ve müttefikleri, 1917'de Kudüs'ü ele geçirmek için çeşitli taarruzlar düzenledi. Birinci ve İkinci Gazze Muharebelerinde İngilizleri durduran Osmanlı, 3. Gazze Muharebesi'ne mağlup oldu. Osmanlı, Kudüs'ü bırakmamak için 31 Ekim 1917 ile 8 Aralık 1917'ye kadar olan sürede verilen savaşlarda 25 bin kayıp verdi.