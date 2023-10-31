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Haberler Fotohaber Katliamı İngilizler hazırladı! İsrail'in Gazze vahşetinin temeli 106 yıl önce atıldı
Giriş Tarihi: 31.10.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 11:31

Katliamı İngilizler hazırladı! İsrail'in Gazze vahşetinin temeli 106 yıl önce atıldı

106 yıl önce bugün Kudüs'ü almak için Osmanlı'ya saldıran İngilizler, ele geçirdikleri topraklarda İsrail'in kurulmasına yardımcı olarak bugün Gazze'de meydana gelen katliam, acı ve gözyaşının ön koşullarını hazırladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu, Kudüs'ü kahramanca savundu. İngilizler ve müttefikleri, 1917'de Kudüs'ü ele geçirmek için çeşitli taarruzlar düzenledi. Birinci ve İkinci Gazze Muharebelerinde İngilizleri durduran Osmanlı, 3. Gazze Muharebesi'ne mağlup oldu. Osmanlı, Kudüs'ü bırakmamak için 31 Ekim 1917 ile 8 Aralık 1917'ye kadar olan sürede verilen savaşlarda 25 bin kayıp verdi.

KORAY TAŞDEMİR
Katliamı İngilizler hazırladı! İsrail’in Gazze vahşetinin temeli 106 yıl önce atıldı

İsrail'in bugün Filistin'e sergilediği vahşetin temeli 106 yıl önce bugün İngilizlerin Kudüs'ü almak için başlattıkları saldırıya kadar uzanıyor. Osmanlı'nın 25 bin şehit verme pahasına korumaya çalıştığı Kudüs, 106 yıl önce bugün başlayan saldırılar sonucunda 8 Aralık 1917'te İngilizlerin eline geçti. O günden beri kan ve gözyaşının hâkim olduğu Kudüs, Türk askerinin büyük kahramanlığı ve şehadetine rağmen kurtarılamadı.

Katliamı İngilizler hazırladı! İsrail’in Gazze vahşetinin temeli 106 yıl önce atıldı

İNGİLİZLER GAZZE'DE 2 KEZ DURDUDULDU

İngilizler 26 Mart 1917'de Gazze'ye saldırdılar. Osmanlı kuvvetleri 18 bin İngiliz kuvvetleri 50 bin kişi civarındaydı. İngilizler Birinci Gazze Muharebesi'ni buna rağmen kaybedip geri çekildiler. 17 Nisan'da bir kez daha saldırıya geçen İngilizler Kudüs'ü ele geçirmek istiyorlardı. Osmanlı kuvvetleri 30 bin İngiliz kuvvetleri ise yine 50 bin civarındaydı. İngilizler İkinci Gazze Muharebesi'ni de kaybettiler.

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Katliamı İngilizler hazırladı! İsrail’in Gazze vahşetinin temeli 106 yıl önce atıldı

CANLARINI HİÇE SAYARAK KUDÜS'Ü SAVUNDULAR

İngilizler bu bölgeye komutan olarak güvendikleri bir isim olan Edmund Allenby'i gönderdi. Allenby'in ilk işi ordurusu güçlendirmek oldu. Osmanlı ise bu bölgedeki ordularını Alman birlikleriyle takviye etti ve Yıldırım Orduları Grubu'nu kurdu. Başına da Erich von Falkenhayn'ı getirildi ve Osmanlı ordusu Alman birlikler ile takviye edildi. Ekim'de Sina Cephesi'nde İngiliz kuvvetlerinin sayısı 190 bini buldu.

Katliamı İngilizler hazırladı! İsrail’in Gazze vahşetinin temeli 106 yıl önce atıldı

Osmanlı kuvvetleri ise 40 bin kadardı. İngilizler 31 Ekim 1917'de 5 bin kadar Osmanlı askerinin koruduğu Birüssebi'ye 40 bin kişi ile saldırdı. Birüssebi'ye ele geçiren İngilizler 1 Kasım'da Gazze'ye saldırdı. Kanlı bir savaşın ardından Türk askeri ve komutanlarının büyük kahramanlıklarına rağmen 8 Aralık 1917'de Kudüs düşmanın eline geçti.

Katliamı İngilizler hazırladı! İsrail’in Gazze vahşetinin temeli 106 yıl önce atıldı

İngilizlerin Üçüncü Gazze Taarruzu başlarken 2 Kasım 1917'de yayınlanan Balfour Bildirisi (Deklarasyonu) ile Filistin'de İsrail Devleti'nin kurulmasının temeli atarak günümüzde Gazze'de meydana gelen çatışmaların ön koşullarını hazırlandı.

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