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felaketi yaşıyor: İkinci istiladan sonra ilan edildi

'da son üç ayda ikinci yaşandı. Sind eyaletinde yaşanan çekirge istilasının Pencap ve Sind'deki tarım alanlarını tahrip etmesi nedeniyle ilan edildi

Giriş Tarihi: 08.05.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 22:07
Pakistan felaketi yaşıyor: İkinci istiladan sonra olağanüstü hal ilan edildi

'da Sind eyaletinde bulunan Hyderabad'da yaşanan çekirge istilasının Pencap ve Sind'deki tarım alanlarını tahrip etmesi nedeniyle ilan edildi.

Pakistan felaketi yaşıyor: İkinci istiladan sonra olağanüstü hal ilan edildi

Türkiye çekirge istilasına karşı Çarşamba günü 'a haşere bulaşmış bölgeler için dört mürettebat üyesi ile birlikte özel yapım bir Piper Brave sprey uçağı teslim etti.

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Pakistan felaketi yaşıyor: İkinci istiladan sonra olağanüstü hal ilan edildi

Türkiye ve İran, ülke çapında büyük tarım alanlarını yok eden ve milyonlarca insan için gıda güvenliğini riske atan çekirge saldırılarına karşı mücadelede 'a işbirliği teklif etti.

Pakistan felaketi yaşıyor: İkinci istiladan sonra olağanüstü hal ilan edildi
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Pakistan felaketi yaşıyor: İkinci istiladan sonra olağanüstü hal ilan edildi
Pakistan felaketi yaşıyor: İkinci istiladan sonra olağanüstü hal ilan edildi
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