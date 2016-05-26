Cuma Mesajları 27 Mayıs 2016

27 Mayıs 2016 cuma günü sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı ve kısa cuma sms mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel resimli cuma mesajları ve kısa cuma smsleri…

Cuma günleri sevdiklerinize sms olarak gönderebileceğiniz en güzel ve anlamlı cuma mesajlarını sizler için derledik…

İşte en güzel cuma mesajları… Bu mübarek günde, sevdiklerinizin ve dostlarınızın cep telefonlarından gönderebileceğiniz, cuma tebrik mesajları ve resimli cuma mesajlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.Hayırlı cumalar.1- Bir hadis-i şerif meali şöyledir:(Allah katında günlerin efendisi Cuma'dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir. Cuma gününde şu beş özellik vardır: 1- Hz. Âdem o gün yaratıldı. 2- O gün yeryüzüne indirildi. 3- O gün vefat etti. 4- O günde öyle bir an vardır ki, günah veya akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allahü teâlâdan bir şey isterse Allahü teâlâ mutlaka onu verir. 5- Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın.) [Buhari, İ. Ahmed]Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.) [Ramuz]