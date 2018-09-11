Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Sokak ortasında bir duvarın dibine kıstırdığı kadınının bir erkek tarafından kıyasıya dövülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 11.09.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





