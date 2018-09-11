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Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Sokak ortasında bir duvarın dibine kıstırdığı kadınının bir erkek tarafından kıyasıya dövülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 11.09.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 11:13
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Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı

'de yaşandığı belirtilen iğrenç olayda kadını döven erkeğin yanında 2 kişinin daha olduğu ortaya çıktı.

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Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olay büyük bir skandala dönüştü.

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Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin, saldırgan ve olaya seyirci kalan arkadaşlarının peşine düştüğü açıklandı.

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Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
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Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
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Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
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Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
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