Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında bir duvarın dibine kıstırdığı kadınının bir erkek tarafından kıyasıya dövülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 11.09.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 11:13
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Sokak ortasında yaşanan iğrenç olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı