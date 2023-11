Son dakika | Katliamcı İsrail'in saldırılarında bir sonraki aşamaya geçti. The New York Times, İsrail'in Akdeniz'e kadar Gazze'de bir yarık açarak 'Gazze'yi ikiye böldüğünü' yazdı. Dün ABD'li bir televizyon programında Gazze'ye çökme planını açık açık anlatan Netanyahu, sivil katliamı suretiyle sürdürdükleri kanlı saldırılara ilişkin detaylar verdi.