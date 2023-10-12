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Haberler Fotohaber Hamas'ın operasyonu neden tespit edilemedi? Sosyal medyada yankı uyandıran Huawei iddiası
Giriş Tarihi: 12.10.2023 00:06 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 00:42

Hamas'ın operasyonu neden tespit edilemedi? Sosyal medyada yankı uyandıran Huawei iddiası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı operasyon İsrail'de şok etkisi yarattı. İsrail'in yüksek teknolojiye sahip 'uyarı' sistemlerini de alt eden operasyonun ardından İsrail iç kamuoyu ve dünyada MOSSAD'ın istihbarat zaafiyetleri çok tartışıldı. Sosyal medyada yankı uyandıran bir iddiaya göre; Hamas'ın MOSSAD-CIA dinlemesine takılmamasının ardında 'Huawei' yatarken, akıllara ise Çin-ABD arasındaki özellikle Huawei/İphone/5G ekseninde yaşanan teknoloji savaşı geldi.

Hamas’ın operasyonu neden tespit edilemedi? Sosyal medyada yankı uyandıran Huawei iddiası

"Aksa Tufanı" öncesi Hamaslı üst düzey yöneticiler, MOSSAD ve CIA'in 'teknik takip' sistemine yakalanmadan iletişim kurdu. Şok etkisi uyandıran operasyonun ardından İsrail'in istihbarat zaafiyeti ve eksikliği dünya gündeminin öne çıkan konularından biri oldu.

Hamas’ın operasyonu neden tespit edilemedi? Sosyal medyada yankı uyandıran Huawei iddiası

İsrail basını yaşananlar için İsrail siyasetini ve ordusunu hedef alırken Yom Kippur savaşının 50. yılında gerçekleşen bu olay; istihbarat sisteminin çöküşü olarak yorumlandı.

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Hamas’ın operasyonu neden tespit edilemedi? Sosyal medyada yankı uyandıran Huawei iddiası

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRAN İDDİA

"MOSSAD-CIA'in operasyondan haberi yok muydu?" sorusu özellikle sosyal medyada çokça tartışılırken, Hamas'ın operasyon öncesi iletişim irtibatını Huawei telefon/sistemleriyle sağladığı ve bu sayede istihbarat engelini aştığı iddiası büyük yankı uyandırdı.

Hamas’ın operasyonu neden tespit edilemedi? Sosyal medyada yankı uyandıran Huawei iddiası

HAMAS OPERASYON ÖNCESİ 'HUAWEI' Mİ KULLANDI?

Aimen Dean adlı eski bir MI6 ajanı X'te şu paylaşımı yaptı:

"Soranlara; İsrail, güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla Hamas'ın İsrail'e karşı cüretkar bir işgal gerçekleştirme planlarını nasıl fark edemedi?

Kısmi Cevap: Huawei!

Evet, son 30 ayı aşkın süredir Hamas liderleri ve militanları Huawei'nin telefonlarını, tabletlerini ve dizüstü bilgisayarlarını kullandı!"

Hamas’ın operasyonu neden tespit edilemedi? Sosyal medyada yankı uyandıran Huawei iddiası

Dean bir başka paylaşımında da, Google ve diğer ABD teknoloji şirketlerinin Huawei'ye kendi işletim sistemlerini kullanma iznini vermemesini hatırlattı. Bu yasağın da Huawei'yi hacklenmesi kolay olmayan kendi sistemini geliştirmeye zorladığını belirtti.

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