Giriş Tarihi: 12.10.2023 00:06
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
00:42
Hamas'ın operasyonu neden tespit edilemedi? Sosyal medyada yankı uyandıran Huawei iddiası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı operasyon İsrail'de şok etkisi yarattı. İsrail'in yüksek teknolojiye sahip 'uyarı' sistemlerini de alt eden operasyonun ardından İsrail iç kamuoyu ve dünyada MOSSAD'ın istihbarat zaafiyetleri çok tartışıldı. Sosyal medyada yankı uyandıran bir iddiaya göre; Hamas'ın MOSSAD-CIA dinlemesine takılmamasının ardında 'Huawei' yatarken, akıllara ise Çin-ABD arasındaki özellikle Huawei/İphone/5G ekseninde yaşanan teknoloji savaşı geldi.