AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI? MEB takvimi ile 2023 Açık Lise AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem kayıt yenileme başlıyor. Nisan ayında sınavlarını tamamlayan ve sonuçlara ulaşan öğrenciler AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden yapılan işlemler için geri sayım başladı. Yeni kayıt ise devam ediyor. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihleri MEB takvimi ile açıklandı. Buna göre araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte, Açık Lise kayıt yenileme ekranı…