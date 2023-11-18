Giriş Tarihi: 18.11.2023 07:54
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
07:54
AUZEF SINAV SOUÇLARI 2023 AÇIKLANDI haberi bekleniyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılı ara sınavları tamamlandı. Öğrenciler ise AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak öğrenmek istiyor. AUZEF vize sınavı dönem sonunda ortaamada yüzde 30 etkili olacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AUZEF sınav sonucu sorgulama...