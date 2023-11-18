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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV SOUÇLARI 2023 AÇIKLANDI haberi bekleniyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 07:54

AUZEF SINAV SOUÇLARI 2023 AÇIKLANDI haberi bekleniyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılı ara sınavları tamamlandı. Öğrenciler ise AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak öğrenmek istiyor. AUZEF vize sınavı dönem sonunda ortaamada yüzde 30 etkili olacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AUZEF sınav sonucu sorgulama...

AUZEF SINAV SOUÇLARI 2023 AÇIKLANDI haberi bekleniyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı AUZEF güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım'da üç oturum şeklinde gerçekleşti. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 adet soru yöneltildi ve 30 dakika süre tanındı. Ara sınava katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmayacağı açıklanırken, sınav sonuçlarının açıklanmaının ardından öğrenciler itirazda bulunabilecek. Peki, 2023-2024 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF sınav sonuçları son durum…

AUZEF SINAV SOUÇLARI 2023 AÇIKLANDI haberi bekleniyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınavları değerlendirme işlemleri başladı. Ancak sonuçlar henüz paylaşılmadı.

Sınav sonuçlarının en geç Kasım ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçları AKSİS üzerinden T.C. kimlik numarası, öğrenci şifresiyle beraber sorgulayabilecek.

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AUZEF SINAV SOUÇLARI 2023 AÇIKLANDI haberi bekleniyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

AUZEF ONLİNE SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır.

AUZEF SINAV SOUÇLARI 2023 AÇIKLANDI haberi bekleniyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

AUZEF FİNAL SINAVI TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

AUZEF'ten yapılan açıklamada " Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır. MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

AUZEF SINAV SOUÇLARI 2023 AÇIKLANDI haberi bekleniyor! İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2024

ARA SINAV (VİZE)
11-12 KASIM 2023

BİTİRME (FİNAL) SINAVI
6-7 OCAK 2024

BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI
10-11 ŞUBAT 2024

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