İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 kılavuzu ile Bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları öğrencilerinin gündeminde bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri yer alıyor. 2023 yılı İOKBS sınavı 3 Eylül tarihinde uygulanacak. Devletin verdiği burstan faydalanmak isteyenler başvuru kılavuzu ve sürecine ilişkin tüm detayları öğrenmek istiyor. Bu noktada ise "İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve tüm bu detaylar.