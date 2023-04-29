İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 kılavuzu ile Bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri

Yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri son günlerde gündemde yer alıyor. MEB tarafından verilen burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler düzenlenecek sınava katılım sağlayabilmek için başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini ilgilendiren başvurular konusunda sorgulamalar da artış gösterdi. Peki Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 İOKBS kılavuzu ile Bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri