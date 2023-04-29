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Haberler Fotohaber İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 kılavuzu ile Bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 10:54

İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 kılavuzu ile Bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri

Yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri son günlerde gündemde yer alıyor. MEB tarafından verilen burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler düzenlenecek sınava katılım sağlayabilmek için başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini ilgilendiren başvurular konusunda sorgulamalar da artış gösterdi. Peki Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 İOKBS kılavuzu ile Bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri

İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 kılavuzu ile Bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları öğrencilerinin gündeminde bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri yer alıyor. 2023 yılı İOKBS sınavı 3 Eylül tarihinde uygulanacak. Devletin verdiği burstan faydalanmak isteyenler başvuru kılavuzu ve sürecine ilişkin tüm detayları öğrenmek istiyor. Bu noktada ise "İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve tüm bu detaylar.

İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 kılavuzu ile Bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri

BURSLULUK SINAVI 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihileri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene başvuru süreci 21 Nisan'da başlamıştı. Şimdi gözler yeni haftaya çevrilmiş durumda.

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İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 kılavuzu ile Bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 kılavuzu ile Bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri

İOKBS BURSU NE KADAR?

Son yapılan zamla birlikte İOKBS burs tutarı 663 TL olmuştu. 2023 yılında İOKBS parası için henüz zam açıklaması bulunmuyor.

İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2023 kılavuzu ile Bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri
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