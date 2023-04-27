Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yer almak isteyen yüz binlerce adaylar için 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, hayallerini gerçeğe dönüştürmek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları karşısında ter döktü. Gerek adaylar gerekse yakınları ise birçok konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bunların başında, MSÜ sınavına kaç kişi girdi ve MSÜ'ye kaç kişi başvurdu konusu geliyor. MSÜ sınavına kaç kişi girdi sorusu ile adaylar sınava yönelik detayları öğreniyor. Peki, MSÜ kaç kişi girdi? 2023 MSÜ kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girdi?