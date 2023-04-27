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Haberler Fotohaber MSÜ kaç kişi girdi? 2023 MSÜ kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girdi?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 16:59

MSÜ kaç kişi girdi? 2023 MSÜ kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girdi?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yer almak isteyen yüz binlerce adaylar için 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, hayallerini gerçeğe dönüştürmek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları karşısında ter döktü. Gerek adaylar gerekse yakınları ise birçok konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bunların başında, MSÜ sınavına kaç kişi girdi ve MSÜ'ye kaç kişi başvurdu konusu geliyor. MSÜ sınavına kaç kişi girdi sorusu ile adaylar sınava yönelik detayları öğreniyor. Peki, MSÜ kaç kişi girdi? 2023 MSÜ kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girdi?

MSÜ kaç kişi girdi? 2023 MSÜ kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girdi?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklandı. Sınav sonuçları sonrası MSÜ sınavına kaç kişinin katıldığı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda belirtilen şartları sağlayıp başvurularını gerçekleştiren adaylar, MSÜ tarafından subay öğrenci yetiştirmek üzere kaç kişi alım yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki MSÜ kaç kişi girdi? 2023 MSÜ kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girdi?

MSÜ kaç kişi girdi? 2023 MSÜ kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girdi?

2023 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) 610 bin 419 adayın katılacağını bildirdi.

Sınavda 80 bin 97 kişinin görev yapacağı bilgisini paylaşan Ersoy, "2023-MSÜ için 610 bin 419 aday başvuruda bulundu. Bu sayı, 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı'nı uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

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MSÜ kaç kişi girdi? 2023 MSÜ kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girdi?

BU YIL MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ KİŞİ ALACAK?

Milli Savunma Üniversitesi'nin bu yıl kaç öğrenci alacağı henüz belli olmadı. Tercih dönemi sırasında konuya ilişkin Milli Savunma Üniversitesi'nden açıklama bekleniyor.

MSÜ kaç kişi girdi? 2023 MSÜ kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girdi?

SON DAKİKA | ÖSYM DUYURDU: 2023 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi.

MSÜ sınav sonuçları, 27 Nisan 2023 Perşembe günü yani bugün açıklandı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.''

MSÜ kaç kişi girdi? 2023 MSÜ kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girdi?
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