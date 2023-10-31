1 ayda 50 bin konut! Bakan Özhaseki tarih ve rakam verdi: Deprem yaraları sarılıyor

Dünya Şehirler Günü programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan depremlere değinerek depremin yaralarının sarıldığını belirtti. Bakan Özhaseki, deprem konutları hakkında da güncel bilgiler paylaşarak "Şu anda 200 binden fazla konutun inşaatı da devam ediyor. 1 ay içerisinde 50 bin kadar konutu teslim edeceğiz. Devamında evini yapmak isteyenlere maddi yardımda bulunacağız ve çelikten köy evlerimizi de 6 ay içerisinde tamamlayıp binlerce dışarıda kalan vatandaşımızın evlerini en geç 2 sene içerisinde teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.