Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
12:09
10 maddede Togg'un yeni modeli T10F! İlk tarih belli oldu
Togg'un Las Vegas'ta tanıttığı T10F modeli tasarımıyla dikkat çekerken, Türkiye'de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden birisi olacak. Önce Türkiye'de daha sonra Avrupa'da satışa sunulacak olan doğuştan elektrikli T10F modeli 10 maddede özetlendi. 2024'ün sonunda Almanya pazarına gireceklerinin bilgisini veren Togg CEO'su Gürcan Karakaş, T10F fastback modelinin piyasaya çıkma tarihine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.