"11 ülkeden biri olacağız" Bakan Kacır açıkladı: Yerli ve milli özgün hibrit roketle aya ulaşılacak

"YETENEKLERİMİZ ARTIK KENDİ UYDULARIMIZI GELİŞTİRMEMİZE, TEST ETMEMİZE VE ÜRETMEMİZE OLANAK SAĞLIYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışa gönderdiği video mesajda, uzay sektörünün büyüyüp geliştiği bir dönemde, bu etkinlikle dünyanın dört bir yanındaki uzay topluluklarının bir araya getirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Uzayın daha erişilebilir hale gelmesi ve bu yarışa yeni katılımcıların dahil olmasıyla, küresel uzay sektörünün hızlı ilerleme kaydettiğini bildiren Kacır, bu büyümenin, evrenin kavranması açısından önemli gelişmeye yol açtığını aktardı.

Kacır, bu derin etkinin, yenilikçi sivil ve ticari uygulamaların geliştirilmesi, uzay ekonomisinin sürekli genişlemesi, uzayla ilgili teknolojilerin topluma ve daha geniş ekonomiye entegrasyonuyla kendini gösterdiğini belirtti.

Uzay sektörünün, insanların günlük yaşamını etkilediğine ve küresel ekonominin tüm sektörlerinde değer yarattığına işaret eden Kacır, "Uzay ekonomisinin, 2035'e kadar 1,8 trilyon dolar büyüklüğünde bir pazara ulaşması öngörülüyor. Türkiye, son 22 yılda geliştirdiği sağlam altyapı sayesinde uzayın sunduğu sınırsız fırsatlardan yararlanmaya fazlasıyla hazır. Uzaya dair yeteneklerimiz artık kendi uydularımızı geliştirmemize, test etmemize ve üretmemize olanak sağlıyor." diye konuştu.