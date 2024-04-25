"11 ülkeden biri olacağız" Bakan Kacır açıkladı: Yerli ve milli özgün hibrit roketle aya ulaşılacak

"KÜRESEL OYUNCU OLACAĞIZ"
Kacır, BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK ve İMECE'yle görüntüleme uydularının üretiminde önemli kabiliyet kazandıklarını bildirerek, yakında ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın fırlatılmasıyla alanda yetkin 11 ülkeden biri olunacağını söyledi.
İdeallerinin, uydu teknolojilerindeki başarılarının çok ötesine uzandığını belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzaydaki varlığımızı sürdürmeyi ve onu barış içinde tüm insanlığın yararına kullanmayı hedefliyoruz. Kaynaklarımızı, yeteneklerimizi, insan sermayemizi ve altyapımızı istikrarlı şekilde geliştiriyoruz. Türkiye Milli Uzay Programı, keşif ve inovasyonun sınırlarını zorlama kararlılığımızı örnekleyen 10 yıllık cesur girişimleri, stratejileri ve hedefleri özetleyen vizyoner bir yol haritası belirliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Milli Uzay Programı'mızın kilometre taşlarından biri de insanlı ilk uzay bilim misyonumuz oldu. Küresel uzay yarışında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktığımızı, keşif, yenilik ve ilerlemeye olan sarsılmaz bağlılığımızı göstererek bu tarihi görevi başarıyla tamamladık."
Kacır, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi'nin önemine de işaret ederek, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda daha fazla bilimsel araştırma yapılması, uzay teknolojilerinde Ar-Ge ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi için programlar başlatacağız. Yeni nesil uydu geliştirmede küresel bir oyuncu olmayı, bölgesel konumlandırma ve zamanlama sistemimizi geliştirmeyi ve uzay limanı kurarak uzaya erişimi güvence altına almayı hedefliyoruz. Yerli ve milli özgün hibrit roketle aya ulaşacağız." dedi.
Toplumun uzay çağında başarılı olacak bilgi ve becerilerle donatılmasına ve uzay alanında yetkin insan kaynağının geliştirilmesine verdikleri öneme dikkati çeken Kacır, bunun en görünür ve önemli adımlarından birinin son 7 yıldır düzenledikleri dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TENKOFEST olduğunu söyledi. Kacır, bu yıl roketlerden İHA'lara, uydulardan jet motorlarına kadar 46 farklı kategorideki teknoloji yarışmasına 1,6 milyondan fazla kişinin başvurduğunu belirtti.
Kacır, her yaştan ve kesimden binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenlikleri'nin de uzay ile toplumu buluşturduğunu bildirerek, "Uzay bilimi ve teknolojisinde insan kaynağımızı güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz. Bilim ve teknolojiye olan güçlü tutkumuz, genç ve dinamik iş gücümüzle Türkiye, uzay teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydetmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.