56.867 PERSONEL ALIMI: 20 kamu kurumu kadroları açıkladı: Personel alımı şartları Resmi Gazete’de...

20 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
20 kamu kuruluşu toplamda 56.867 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, TÜİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, MEB, Tarsus Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, MTA, Bursa Uludağ Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.