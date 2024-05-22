Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 56.867 PERSONEL ALIMI: 20 kamu kurumu kadroları açıkladı: Personel alımı şartları Resmi Gazete'de...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:58

56.867 PERSONEL ALIMI: 20 kamu kurumu kadroları açıkladı: Personel alımı şartları Resmi Gazete'de...

Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alımı başvuruları kapsamında 20 kamu kurumu 56.867 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre büro personeli, uzman yardımcısı, hemşire, öğretmen, mühendis gibi pozisyonlarda personel alımı yapılacak. İşte 20 kamu kurumu ve personel alımı detayları...

56.867 PERSONEL ALIMI: 20 kamu kurumu kadroları açıkladı: Personel alımı şartları Resmi Gazete’de...

Personel alımı yapacak 20 kamu kurumunun ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuya alınacak 56.867 personel için başvuru tarihleri açıklandı. Alım yapılacak kadrolar da belli olurken, memur olmak isteyen adaylar 'personel alımı' için aramalarını sıklaştırdı.

56.867 PERSONEL ALIMI: 20 kamu kurumu kadroları açıkladı: Personel alımı şartları Resmi Gazete’de...

Memur olmak isteyen adaylar için 20 kamu kurumunun personel alımı ilanı yayımlandı. Kamuya en çok personel alımı uzman tabip ve sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında yapılacak. 56.867 personel alımı lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından yapılacak olup öğretmen, doktor, hemşire, uzman yardımcısı ve büro personeli gibi pozisyonlarda olacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
56.867 PERSONEL ALIMI: 20 kamu kurumu kadroları açıkladı: Personel alımı şartları Resmi Gazete’de...

20 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

20 kamu kuruluşu toplamda 56.867 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, TÜİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, MEB, Tarsus Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, MTA, Bursa Uludağ Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

56.867 PERSONEL ALIMI: 20 kamu kurumu kadroları açıkladı: Personel alımı şartları Resmi Gazete’de...

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

56.867 PERSONEL ALIMI: 20 kamu kurumu kadroları açıkladı: Personel alımı şartları Resmi Gazete’de...

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak.

Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak.

6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA